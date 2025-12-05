Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

A nova temporada escénica de Compostela Cultura mergúllase na memoria, a identidade e a creación contemporánea

O primeiro semestre de 2026 ofrece 23 espectáculos e 33 funcións no Principal e no Auditorio, con tres focos temáticos e unha forte presenza da escena galega

Adriana Quesada
Adriana Quesada
05/12/2025 11:16
Artes Escénicas 2026
A concelleira Míriam Louzao presentou a programación escénica para o primeiro semestre de 2026, acompañada por representantes das entidades colaboradoras e das compañías participantes
Concello de Santiago
O Teatro Principal e o Auditorio de Galicia abrirán as representacións da tempada e as entradas para os eventos da  programación de Artes Escénicas de Compostela Cultura para o primeiro semestre do 2026, que poderán comezar a mercarse a partir de mañá. 

Na presentación da programación participaron a concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao; a deputada de Cultura da Deputación da Coruña, Natividade González; o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil; o director-xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López; e integrantes das compañías e dos espectáculos que fan parte da programación: Xesús Ron, Patricia de Lorenzo, Fran Sieira, Andrea Quintana, e Alixa Ladson

De xaneiro a xuño, prográmanse 23 propostas e 33 funcións de teatro e danza que prestan especial atención á escena galega cunha quincena de espectáculos de compañías do país. Súmanse á outra quincena de propostas escénicas, con máis teatro, danza e tamén circo, pensadas especificamente para público familiar e para a primeira infancia que conforman a axenda da Tropa C e que se estenden tamén até o mes de xuño nos mesmos espazos e na Casa das Máquinas.

A concelleira avanzou os tres focos transversais que artellan unha tempada para “repensar o presente, o pasado e a construción da memoria”:  o Foco Castelao en escena revisita o legado deste autor. Dous espectáculos 'ICTUS', de Chévere, e 'Os Dous de Sempre', de Producións Teatrais Excéntricas, demostran a vixencia do seu legado no imaxinario colectivo.

Outro foco, Escenas do presente abre un espazo dedicado ás creadoras e creadores que están a redefinir a escena galega e estatal desde novas preocupacións, linguaxes e formas de mirar o mundo.  Neste foco figuran espectáculos como 'Nortear', de Columna Balteira; 'Historia Vaxenial', de Raquel Nogueira e Iván Marcos; 'Transeúnte', de Daniel Rodríguez, 'Alicia wants to', de Bengala Teatro Físico ou 'Contra Ana', de La Contraria.

E finalmente, o Foco NeoTrad, que xa estivera presente na programación de 2024, continúa a reivindicar a  cultura tradicional e a súa hibridación coa danza contemporánea en traballos como 'Benquerer', de Fran Sieira en colaboración con Caamaño&Ameixeiras; a xa mencionada 'Transeúnte', de Daniel Rodríguez;  'Alén', do Colectivo Glovo, e 'Vicenta Lorca' de Óscar Cobos.

Programación

A programación arrinca o 29 de xaneiro no Teatro Principal con 'Reconversión', de Ibuprofeno Teatro, unha peza de gran formato escrita e dirixida por Santiago Cortegoso que revisa a memoria da reconversión naval. O espectáculo terá unha segunda función o día 30. O mes complétase o 31 de xaneiro coa chegada ao Auditorio de Galicia de 'Los Yugoslavos', de Teatro de la Abadía, unha obra de Juan Mayorga protagonizada por Luis Bermejo, Javier Gutiérrez, Marta Gómez e Alba Planas, sobre o amor, a perda e os países que xa non existen.

En febreiro a actividade continúa nos días 6 e 7 coas dúas funcións de 'BenQuerer'que afonda no autocuidado emocional a través da danza tradicional. O foco Castelao ábrese entre o 20 e o 22 coa estrea absoluta de 'ICTUS', de Chévere, unha viaxe escénica e documental que explora a relación entre a boa memoria e a boa democracia. O mes pecha con 'O Dragón de Ouro', de Sarabela Teatro os días 27 e 28,  unha obra con dramaturxia e dirección de Ánxeles Cuña Bóveda a partir dun texto orixinal de Roland Schimmelpfennig arredor a migración, explotación e desigualdade.

A axenda teatral de marzo abre o día 6 con 'Historia Vaxenial', unha comedia sobre como foi representado o corpo das mulleres ao longo dos séculos. O sábado 7 chega ao Auditorio de Galicia 'El hijo de la cómica', unha homenaxe escénica de José Sacristán ao seu legado familiar e artístico. E os días 26 e 27 de marzo, para celebrar o Día Mundial do Teatro, o Principal acolle dous pases de 'Artur Ui, o ovo da serpe', a revisión de Talía Teatro do clásico de Brecht para pensar o avance dos discursos autoritarios.

Abril comeza o día 9 con 'On Time', unha creación inclusiva da Fundación Psico Ballet Maite León que reflexiona sobre o tempo desde a danza contemporánea. O día 10 toma o relevo 'Quiso Negro', de Ester Guntín, unha inmersión coreográfica no rito do tarantismo e na súa potencia catártica. Entre o 15 e o 18, Mofa e Befa regresan ao Principal con 'Os dous de sempre'

O día 19 a Sala Ángel Brage do Auditorio acolle 'Transeúnte', de Daniel Rodríguez, unha das pezas referenciais da corrente NeoTrad. Os días 23 e 24 será a quenda de 'Ubasute', de Berrobambán, o novo texto de Paula Carballeira. O 25 de abril, o Auditorio de Galicia recibe' Firmamento', da compañía La Veronal, unha reflexión onírica sobre a construción da identidade na adolescencia. E a programación do mes conclúe o 29, Día Internacional da Danza, con 'Familia Nijinska', do colectivo VACAburra, unha conferencia escénica que recupera voces esquecidas da historia da danza.

Esta mesma disciplina artística inaugura tamén o mes de maio: o día 7, o Teatro Principal preséntase 'Alén', do Colectivo Glovo, unha exploración do límite como espazo de tránsito e transformación. O sábado 8 chega 'Filtro', de La Dramática Errante, unha peza teatral que reconstrúe os sucesos do Hospital Filtro en Montevideo en 1994. O 10 de maio, a Sala Ángel Brage acolle 'Vicenta Lorca', unha creación de Óscar Cobos que revisita a figura de Federico García Lorca a través da mirada íntima da súa nai e que contará coas interpretacións de Inés Salvado e Abe Rábade. 

O día 14, o espectáculo 'Esencia'reúne no Auditorio de Galicia a Juan Echanove e Joaquín Climent nun texto de Ignacio García May dirixido por Eduardo Velasco. O 21 preséntase 'Alicia wants to', de Bengala Teatro Físico, un drama participativo sobre adolescencia, abuso e desigualdade social. O 22 será a quenda de 'Nortear', de Columna Balteira, unha peza onde un grupo de mulleres habita un Norte despoboado entre o político e o espectral. O mes conclúe o día 23 con 'Contra Ana', de La Contraria, Premio Max ao espectáculo revelación, unha autoficción sobre a anorexia e a construción da identidade.

Finalmente, o 6 de xuño o Auditorio de Galicia acolle o peche de xira de 'Iribarne', unha produción de ButacaZero, o Centro Dramático Nacional e a MIT de Ribadavia, que reconstrúe —desde a sátira e a irreverencia— unha figura clave da política española recente para comprender como chegamos até aquí.

