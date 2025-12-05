Mi cuenta

Santiago de Compostela

A APG presenta o décimo número de 'Comunica', centrado na innovación na comunicación en Galicia

A nova edición da revista analiza a evolución dos medios e das distintas áreas comunicativas nun informe dirixido por Francisco Campos Freire 

Redacción
05/12/2025 19:15
Hotel Oca Puerta del Camino
O acto terá lugar o martes 9 de decembro na sala Quintana do Hotel Oca Puerta del Camino
A Asociación de Periodistas de Galicia (APG) presentará o próximo martes 9 de decembro, ás 13.00h, na sala Quintana do Hotel Oca Puerta del Camino, en Santiago de Compostela, o número dez da súa revista dixital “Comunica”, que nesta edición leva por título: “Estado da opinión sobre a innovación na comunicación en Galicia”, elaborado coa colaboración da Xunta de Galicia, da Universidade de Santiago de Compostela e do Banco Sabadell.

O acto estará encabezado polo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, José López Campos; o director institucional territorial noroeste do Banco Sabadell, Adolfo García-Ciaño; a presidenta da APG, María Méndez; e o catedrático de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela e director do informe, Francisco Campos Freire.

O estudo é unha radiografía diacrónica sobre a innovación dos distintos medios de comunicación, así como outras técnicas e expresións como a ficción cinematográfica e a dobraxe, o teatro, a música, a publicidade, a comunicación institucional e empresarial, a comunicación política, a fotografía, o deseño gráfico ou a sinalización urbana.

Cada un dos quince capítulos do traballo están elaborados por xornalistas e académicos especialistas en cada unha das áreas comunicativas, combinando sinaturas de ampla traxectoria profesional, con novos comunicadores. E inclúe ademais unha enquisa referida á situación actual da innovación nos diferentes medios de comunicación e nas distintas áreas e técnicas comunicativas. Na coordinación do informe traballaron tamén as profesoras da USC Tania Fernández Lombao e Marta Rodríguez Castro.

