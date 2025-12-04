Mi cuenta

Santiago de Compostela

Xunta insta a Medicina a reconsiderar su veto a la descentralización del grado

Román Rodríguez pide a la facultad y a la USC que resuelvan sus discrepancias internas y valoren los “intereses generales de Galicia”

Agencias
04/12/2025 17:33
El conselleiro Román Rodríguez durante su comparecencia ante los medios, en la que apeló a la Facultad de Medicina y a la USC a retomar el acuerdo sobre la descentralización del grado
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha animado a la Facultad de Medicina a "reflexionar" sobre su negativa a la descentralización de la docencia del grado, "teniendo en cuenta todos los intereses generales de Galicia que están encima de la mesa y que son, sin duda, más importantes que los intereses particulares que pueda haber en ámbitos concretos".

Así se ha expresado el responsable autonómico este jueves a preguntas de los medios, destacando que debe ser la Facultad de Medicina y, en todo caso, la USC la que diga "si es capaz o no de solucionar las discrepancias internas que plantean para que un acuerdo que fue logrado por los rectores y conselleiros se pueda materializar".

Ha apuntado además que una "gran parte" de las demandas de la facultad "ya están contempladas" en el propio documento presentado. Después, ha concedido, hay cuestiones técnicas que "habrá que perfilar" en una comisión de seguimiento.

"Creo que la inmensa mayoría de las voces que, con criterio y sentido común, están hablando, plantean como positiva la descentralización, teniendo en cuenta una serie de cuestiones que hay hoy encima de la mesa como puede ser la necesidad de coordinar, de aprovechar todos los recursos del sistema educativo y sanitario. También todo lo que tiene que ver con el futuro del recambio generacional del profesorado, de buscar sinergias entre todos los recursos que hay en los hospitales", ha insistido, remarcando que hay "muchas cosas que mejorar y que posibilitarían tener una gran facultad de medicina".

