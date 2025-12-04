Una investigadora del IDIS gana el Premio Jesús Serra por un estudio pionero sobre cáncer de mama y obesidad

La investigadora del IDIS Ana Belén Crujeiras durante la ceremonia de entrega de los Premios Jesús Serra celebrada en Madrid Cedida

La investigadora líder del grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición del IDIS-CHUS y profesora de la Universidade de Santiago, Ana Belén Crujeiras Martínez, ha sido distinguida en la 7ª edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra, en la categoría de Investigación Clínica. Su estudio, desarrollado en el seno del principal instituto biomédico de Compostela, busca generar evidencia clínica sobre un aspecto aún sin respuesta: si la pérdida de peso puede mejorar la eficacia de los tratamientos oncológicos en cáncer de mama asociado a obesidad.

Enfermería y fisioterapia de Primaria en huelga por sentirse "descolgados" de la negociación sanitaria Más información

El trabajo galardonado, denominado Epinotubrest, seguirá a mujeres posmenopáusicas con obesidad, con y sin cáncer de mama, que adoptarán una dieta cetogénica baja en calorías o un tratamiento nutricional estándar. Los resultados se compararán con mujeres con peso saludable, analizando progresión tumoral, composición corporal, metabolismo, calidad de vida y marcadores epigenéticos de envejecimiento y función mitocondrial mediante técnicas innovadoras de biopsia líquida, que permiten monitorizar la evolución con un simple análisis de sangre.

Ana Belén Crujeiras recoge el galardón en la categoría de Investigación Clínica por su estudio sobre cáncer de mama y obesidad Cedida

La investigadora subraya que la obesidad será la principal causa prevenible de cáncer en los próximos años, y que en el caso del cáncer de mama —el más frecuente entre mujeres— incrementa tanto el riesgo de aparición como el de recaídas tras el tratamiento. También dificulta la recuperación y acelera el envejecimiento de las supervivientes. Generar evidencia clínica sobre cómo la pérdida de peso puede influir en estos procesos es, según Crujeiras, clave para mejorar terapias oncológicas y promover estrategias de prevención sostenibles.

Un impulso económico y científico para Compostela

El jurado de los premios, organizados por la Fundación Occident, destacó la excelente trayectoria científica de Crujeiras y la calidad del proyecto, seleccionándolo entre una de las ediciones más competitivas, con 58 candidaturas evaluadas. El reconocimiento está dotado con 50.000 euros, que permitirán impulsar esta línea de investigación estratégica para el IDIS.

La investigación aspira a integrar terapias nutricionales en la práctica clínica oncológica y a abrir camino a una medicina personalizada que tenga en cuenta el papel del estado nutricional y la epigenética en el desarrollo del cáncer. Además, los resultados podrían estimular a las industrias farmacéutica y alimentaria a diseñar productos dirigidos a la prevención y tratamiento del cáncer asociado a la obesidad.