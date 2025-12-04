Una investigadora del IDIS gana el Premio Jesús Serra por un estudio pionero sobre cáncer de mama y obesidad
El proyecto de Ana Belén Crujeiras Martínez analizará si la pérdida de peso mejora la eficacia de los tratamientos oncológicos en mujeres posmenopáusicas
La investigadora líder del grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición del IDIS-CHUS y profesora de la Universidade de Santiago, Ana Belén Crujeiras Martínez, ha sido distinguida en la 7ª edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra, en la categoría de Investigación Clínica. Su estudio, desarrollado en el seno del principal instituto biomédico de Compostela, busca generar evidencia clínica sobre un aspecto aún sin respuesta: si la pérdida de peso puede mejorar la eficacia de los tratamientos oncológicos en cáncer de mama asociado a obesidad.
El trabajo galardonado, denominado Epinotubrest, seguirá a mujeres posmenopáusicas con obesidad, con y sin cáncer de mama, que adoptarán una dieta cetogénica baja en calorías o un tratamiento nutricional estándar. Los resultados se compararán con mujeres con peso saludable, analizando progresión tumoral, composición corporal, metabolismo, calidad de vida y marcadores epigenéticos de envejecimiento y función mitocondrial mediante técnicas innovadoras de biopsia líquida, que permiten monitorizar la evolución con un simple análisis de sangre.
La investigadora subraya que la obesidad será la principal causa prevenible de cáncer en los próximos años, y que en el caso del cáncer de mama —el más frecuente entre mujeres— incrementa tanto el riesgo de aparición como el de recaídas tras el tratamiento. También dificulta la recuperación y acelera el envejecimiento de las supervivientes. Generar evidencia clínica sobre cómo la pérdida de peso puede influir en estos procesos es, según Crujeiras, clave para mejorar terapias oncológicas y promover estrategias de prevención sostenibles.
Un impulso económico y científico para Compostela
El jurado de los premios, organizados por la Fundación Occident, destacó la excelente trayectoria científica de Crujeiras y la calidad del proyecto, seleccionándolo entre una de las ediciones más competitivas, con 58 candidaturas evaluadas. El reconocimiento está dotado con 50.000 euros, que permitirán impulsar esta línea de investigación estratégica para el IDIS.
La investigación aspira a integrar terapias nutricionales en la práctica clínica oncológica y a abrir camino a una medicina personalizada que tenga en cuenta el papel del estado nutricional y la epigenética en el desarrollo del cáncer. Además, los resultados podrían estimular a las industrias farmacéutica y alimentaria a diseñar productos dirigidos a la prevención y tratamiento del cáncer asociado a la obesidad.
Un currílum brillante
Doctora en Biología, Ana Belén Crujeiras lidera una de las líneas científicas más activas del IDIS, vinculada al estudio de cómo la nutrición modula procesos biológicos a través de la epigenética. Es miembro de CIBEROBN, forma parte de la junta directiva de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) y participa como docente en programas de posgrado en Compostela y Vigo, además de colaborar en comités editoriales y proyectos de salud pública.