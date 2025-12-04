Un artista compostelano gana la primera edición de las Residencias ArtLab IGFAE Cidade da Cultura

El artista compostelano Andrés Rivas Rodís USC

El artista compostelano Andrés Rivas Rodís ha sido seleccionado para la primera edición de las Residencias ArtLab IGFAE Cidade da Cultura, una iniciativa impulsada por el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, centro mixto de la USC y la Xunta de Galicia, junto con la Fundación Cidade da Cultura. Su proyecto, titulado ‘Outro e sobre si’, se desarrollará desde comienzos de 2026 en las instalaciones del IGFAE y en la Cidade da Cultura, donde será expuesto hacia finales del próximo año.

La propuesta artística de Rivas Rodís explora el concepto de superposición, un principio fundamental en la teoría y computación cuántica. La superposición describe la capacidad de partículas como electrones o fotones para encontrarse en dos o más estados simultáneos, lo que implica que pueden estar en dos lugares a la vez o moverse en direcciones opuestas. Esta propiedad es clave para entender el funcionamiento del cúbit, la unidad básica de información en computación cuántica, capaz de representar 0, 1 o ambos valores al mismo tiempo.

Un proyecto elegido por consenso

La comisión de selección, formada por representantes de la Fundación Cidade da Cultura, del IGFAE y por especialistas en creación e investigación artística, escogió este proyecto por consenso entre una treintena de candidaturas presentadas a esta primera convocatoria de residencias.

A partir de 2026, el artista se integrará en la práctica diaria del IGFAE, contando con tutoría y asesoramiento científico y artístico. La segunda fase de la residencia se desarrollará en el Gaiás, donde dispondrá de espacios técnicos, recursos profesionales y apoyo del equipo humano para avanzar en la preparación de la futura exposición. Además, la residencia incluye alojamiento en una residencia universitaria y una aportación económica de 8.000 euros.