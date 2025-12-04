Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un artista compostelano gana la primera edición de las Residencias ArtLab IGFAE Cidade da Cultura

Andrés Rivas Rodís desarrollará un proyecto que une artes visuales y física cuántica desde comienzos de 2026

Eladio Lois
Eladio Lois
04/12/2025 11:07
El artista compostelano Andrés Rivas Rodís
El artista compostelano Andrés Rivas Rodís
USC
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El artista compostelano Andrés Rivas Rodís ha sido seleccionado para la primera edición de las Residencias ArtLab IGFAE Cidade da Cultura, una iniciativa impulsada por el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, centro mixto de la USC y la Xunta de Galicia, junto con la Fundación Cidade da Cultura. Su proyecto, titulado ‘Outro e sobre si’, se desarrollará desde comienzos de 2026 en las instalaciones del IGFAE y en la Cidade da Cultura, donde será expuesto hacia finales del próximo año.

La investigadora y CEO de Diversa, María de la Fuente Freire, durante la ceremonia de entrega de los premios celebrada en A Coruña

El IDIS logra seis ayudas de la AECC y lidera la captación de fondos para investigación oncológica en Galicia

Más información

La propuesta artística de Rivas Rodís explora el concepto de superposición, un principio fundamental en la teoría y computación cuántica. La superposición describe la capacidad de partículas como electrones o fotones para encontrarse en dos o más estados simultáneos, lo que implica que pueden estar en dos lugares a la vez o moverse en direcciones opuestas. Esta propiedad es clave para entender el funcionamiento del cúbit, la unidad básica de información en computación cuántica, capaz de representar 0, 1 o ambos valores al mismo tiempo.

Un proyecto elegido por consenso

La comisión de selección, formada por representantes de la Fundación Cidade da Cultura, del IGFAE y por especialistas en creación e investigación artística, escogió este proyecto por consenso entre una treintena de candidaturas presentadas a esta primera convocatoria de residencias.

A partir de 2026, el artista se integrará en la práctica diaria del IGFAE, contando con tutoría y asesoramiento científico y artístico. La segunda fase de la residencia se desarrollará en el Gaiás, donde dispondrá de espacios técnicos, recursos profesionales y apoyo del equipo humano para avanzar en la preparación de la futura exposición. Además, la residencia incluye alojamiento en una residencia universitaria y una aportación económica de 8.000 euros.

Trayectoria del artista

Rivas (Santiago de Compostela, 2000) es graduado en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València (2022) y máster en Investigación y Creación en Arte por la Universidad del País Vasco (2024). Actualmente, realiza su doctorado en la Universidad de Vigo.

Su trayectoria reciente incluye premios como el XIV Premio Auditorio de Galicia para Artistas Noveles (2025) o el Premio al Mejor Artista Emergente de SWAB (2025). También obtuvo la Cátedra Bodegas Faustino & Willy Ramos, que le llevó a París en 2022. Ha participado en diversas residencias nacionales, como las Residencias Artísticas Celestino Cuevas (Reinosa, 2025) o la 11 Residencia de Creación e Investigación Artística del Museu de la Universitat d’Alacant (2025).

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Avenida Cruceiro da Coruña, donde tuvo lugar el suceso

Herida una conductora tras colisionar contra un jabalí en Santiago de Compostela
EP
La producción de Galeatro y Xarope Tulú, dirigida por Paula Carballeira, ofrece humor y emoción para todos los públicos

El Salón Teatro acoge 'Berenguela na Gaiola', una aventura escénica sobre la libertad y el poder de imaginar
Eladio González Lois
Plaza Mahía de Bertamiráns, en Ames

Ames supera los 33.000 habitantes y consolida su liderazgo demográfico en Galicia
Eladio González Lois
La investigadora del IDIS Ana Belén Crujeiras durante la ceremonia de entrega de los Premios Jesús Serra celebrada en Madrid

Una investigadora del IDIS gana el Premio Jesús Serra por un estudio pionero sobre cáncer de mama y obesidad
Eladio González Lois