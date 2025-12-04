Santiago homenajea al socialista Manuel Maroño, fusilado en 1936, frente a quienes “quieren borrar la memoria”

El representante del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, junto a la Fundación Luis Tilve y la UGT EP

El Partido Socialista de Santiago, junto a la Fundación Luis Tilve y la UGT, celebró este jueves un acto de homenaje a Manuel Maroño, figura clave del movimiento obrero compostelano y fusilado en 1936. La conmemoración, realizada ante el muro dedicado a los represaliados en el cementerio de Boisaca, sirvió para reivindicar su legado frente a quienes, según los organizadores, “quieren borrar la memoria, revisar la historia o relativizar la represión”.

El secretario xeral del PSOE de Santiago y diputado autonómico, Aitor Bouza, recordó que Maroño fue un “referente del socialismo” en la ciudad y fue ejecutado el 3 de diciembre de 1936 “por defender ideas que buscaban que la gente pudiese vivir en libertad, dignidad y con derechos”. Durante el acto, se leyó un manifiesto y se realizó una ofrenda floral en su memoria, un día después de cumplirse el 89 aniversario de su fusilamiento.