Santiago de Compostela

Santiago homenajea al socialista Manuel Maroño, fusilado en 1936, frente a quienes “quieren borrar la memoria”

El PSOE compostelano reivindica al histórico sindicalista y llama al PP a garantizar una convivencia política “efectiva”

Redacción
04/12/2025 13:23
El representante del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, junto a la Fundación Luis Tilve y la UGT
El representante del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, junto a la Fundación Luis Tilve y la UGT
EP
El Partido Socialista de Santiago, junto a la Fundación Luis Tilve y la UGT, celebró este jueves un acto de homenaje a Manuel Maroño, figura clave del movimiento obrero compostelano y fusilado en 1936. La conmemoración, realizada ante el muro dedicado a los represaliados en el cementerio de Boisaca, sirvió para reivindicar su legado frente a quienes, según los organizadores, “quieren borrar la memoria, revisar la historia o relativizar la represión”.

El secretario xeral del PSOE de Santiago y diputado autonómico, Aitor Bouza, recordó que Maroño fue un “referente del socialismo” en la ciudad y fue ejecutado el 3 de diciembre de 1936 “por defender ideas que buscaban que la gente pudiese vivir en libertad, dignidad y con derechos”. Durante el acto, se leyó un manifiesto y se realizó una ofrenda floral en su memoria, un día después de cumplirse el 89 aniversario de su fusilamiento.

Una placa conmemorativa en 2026

El homenaje de este jueves será la antesala de los actos previstos para 2026, año en el que se cumplirá el 90 aniversario del fusilamiento de Maroño. Entonces, el PSOE de Santiago, la Fundación Luis Tilve y la UGT impulsarán la instalación de una placa conmemorativa en el cementerio de Boisaca para que “todas las generaciones” recuerden a quienes lucharon por los derechos y libertades y para que el golpe de Estado de 1936 no quede “impune” en la memoria colectiva.

