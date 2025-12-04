Profesionales del turno de oficio cortan el tráfico ante el Parlamento para reclamar condiciones laborales dignas

Profesionales del Turno de Oficio exigen en Santiago una "reforma estructural" y aprobación "inmediata" del nuevo baremo Nicolás Satriano

Decenas de profesionales del turno de oficio han participado en una concentración frente al Parlamento gallego, este jueves, para exigir mejores condiciones laborales después de que la Xunta ofreciera una "propuesta irrisoria" de nuevos baremos y rechazase la del Consello da Avogacía Gallega.

Portando pancartas, el grupo de abogados y procuradores cortó por aproximadamente una hora el tráfico frente al Pazo do Hórreo mientras entonaban cánticos como: "Año trabajado, año cotizado"; "Es ilegal trabajar sin cotizar"; y "Somos abogados, no somos esclavos".

Tal y como se ha trasladado en el manifiesto leído durante la protesta, "por primera vez" el Consello da Avogacía presentó a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes un baremo que representa a la categoría, "tanto en cuantías como en actuaciones contempladas".

En concreto, los abogados y procuradores han denunciado durante el acto que el Gobierno gallego continúa "permitiendo un sistema precario, injusto y al borde del colapso".

Además, han incidido en que el sistema llamado de justicia gratuita "subsiste porque miles de profesionales" asumen cada día "obligaciones que corresponden al Estado".

Los manifestantes subrayan que estos compromisos incluyen "guardias de 24 horas sin derechos laborales", retribuciones "insuficientes y atrasadas", actuaciones no incluidas en los baremos, y gastos "sin dietas ni reembolsos", entre otros.

Asimismo, los profesionales se quejan de que se les exige formación continua que sale de sus bolsillos. "Todo ello con una carga de responsabilidad incompatible con un sistema que opera como si fuéramos voluntarios", han enfatizado

Turno de oficio

La abogada de Pontevedra Salomé Cancela ha recordado que el turno de oficio consiste en el servicio prestado por abogados y procuradores que es pagado por la Administración pública. En este caso, como la Xunta tiene transferidas las competencias, Cancela subraya que también se encarga de abonar a los profesionales.

"Pero nos paga muy poco, tarde, hay mucho trabajo que no nos paga y, en este momento, el 30 de septiembre caducó el convenio que había entre el Consello da Avocacía y la Xunta", ha criticado.

Así, la abogada ha añadido que los profesionales, hoy en día, están "sin baremo" y que "la propuesta que hace la Xunta es irrisoria respecto de la anterior".

Pasarela al RETA 1x1

Otra reivindicación del grupo tiene que ver con el sistema alternativo de cotización en el que están incluidos. "Cotizamos mes a mes, año tras año, confiando en un sistema que ahora nos abandona con pensiones indignas y sin reconocimiento del tiempo trabajado", han denunciado en el manifiesto.

Por ello, el colectivo insiste en que "ha sido engañado" y ha urgido que "se apruebe una solución legislativa" que reconozca, por ejemplo, que los años cotizados en la mutua sean equivalentes a los años cotizados en la Seguridad Social.

"Lo que pedimos es que, al cambiarnos (de sistema de cotización) se nos reconozca el tiempo y se nos valore a efectos de cotización de esos períodos lo que hemos aportado", ha pormenorizado María José Almodóvar, miembro de la plataforma Pasarela al RETA.

En cualquier caso, los miembros de la plataforma demandan la inclusión de todos los mutualistas, el reconocimiento de las bases y la protección de los pasivos. "La única solución justa es una pasarela al RETA 1x1 para todas y todos", recalcan.