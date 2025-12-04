Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Teatro Principal inaugura o ciclo 'Fiestra aberta' con Leticia Rey e emmy Curl

Os concertos, que terán lugar os días 12 e 13 de decembro, abrirán a programación musical de Nadal de Compostela Cultura cun diálogo entre creación galega e propostas internacionais

Redacción
04/12/2025 11:07
emmyCurl
O ciclo Fiestra aberta arrancará no Teatro Principal con dous concertos de balde, nos que Leticia Rey presentará 'Danza Luz' e emmy Curl interpretará 'Pastoral', Premio José Afonso 2025
João Monteir
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

No marco da programación especial de Nadal, Compostela Cultura abre as portas do Teatro Principal a dúas noites de música que dialogan coa emoción. Os días 12 e 13 de decembro, os concertos de Leticia Rey e emmy Curl centran a axenda musical da cidade cunha proposta artística que invita a escoitar con calma e transformar o íntimo nunha experiencia compartida. 

Ao tempo, estes dous recitais erguen o pano do ciclo 'Fiestra aberta', un programa de eco rosaliano que convida a gozar dun ronsel de propostas singulares que poñen en relación a produción galega con ollares e enfoques doutras contornas unidas polo seu gran valor musical. Coa “fiestra aberta” que nos deixou Rosalía de Castro como lugar desde onde se realiza este diálogo co mundo, o ciclo acolle voces singulares doutras culturas e espalla as creacións de noso. 

Leticia Rey: a sombra como territorio artístico

A cantora e compositora galega Leticia Rey tomará o escenario do Teatro Principal o venres 12 de decembro ás 20.30 horas cun directo performático que expande os límites do concerto tradicional. Cunha base técnica clásica e un estilo no que dialogan jazz, pop, psicodelia e folk, a artista mergullará o público no universo de 'Danza Luz', un traballo integramente en galego nacido da transformación do sufrimento e centrado nun motivo tan antigo como inesgotable na historia da arte: a sombra.

Para facer medrar este concepto no escenario, Leticia deseña unha proposta multidisciplinar que integra música, danza, escenografía, vestiario e iluminación, acompañada por un equipo artístico de primeiro nivel: Iago Mourinho, no piano; Vadím Yuchnevich, ao acordeón; Benxamín Otero, no corno inglés; Estefanía Gómez, na dirección escénica e dirección de movemento; Nacho Martín, na iluminación; e Carolina Díguele, na escenografía.

emmy Curl: unha viaxe a ao corazón do folclore 

Criada nas altas montañas de Vila Real, emmy Curl recupera as melodías antigas do folclore transmontano e celta, devolvéndolles vida a través dunha estética contemporánea que respecta e actualiza o patrimonio musical portugués. O seu último traballo, 'Pastoral', recoñecido co Premio José Afonso 2025, é unha homenaxe á tradición, á coraxe e ao amor en tempos difíciles. Preséntase en concerto no Teatro Principal o sábado 13 de decembro ás 20.30 horas.

Ambos os concertos son de balde, previa retirada de convites. Están xa dispoñibles na web de Compostela Cultura e na Zona C. En caso de existiren aínda localidades dispoñibles, tamén se poderán retirar o propio día de cada concerto dende unha hora antes do seu comezo no despacho de billetes do Teatro Principal.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Avenida Cruceiro da Coruña, donde tuvo lugar el suceso

Herida una conductora tras colisionar contra un jabalí en Santiago de Compostela
EP
La producción de Galeatro y Xarope Tulú, dirigida por Paula Carballeira, ofrece humor y emoción para todos los públicos

El Salón Teatro acoge 'Berenguela na Gaiola', una aventura escénica sobre la libertad y el poder de imaginar
Eladio González Lois
Plaza Mahía de Bertamiráns, en Ames

Ames supera los 33.000 habitantes y consolida su liderazgo demográfico en Galicia
Eladio González Lois
La investigadora del IDIS Ana Belén Crujeiras durante la ceremonia de entrega de los Premios Jesús Serra celebrada en Madrid

Una investigadora del IDIS gana el Premio Jesús Serra por un estudio pionero sobre cáncer de mama y obesidad
Eladio González Lois