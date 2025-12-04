O Pino apuesta por el autocompostaje y se une a una red de casi 500 entidades gallegas

Algunos de los participantes del curso Concello de O Pino

El Concello de O Pino se ha incorporado al programa de compostaje doméstico impulsado en Galicia por Sogama, una iniciativa que busca fomentar la autogestión de la materia orgánica y promover un modelo de economía circular en el rural gallego.

Como parte de su adhesión, el municipio distribuyó una veintena de compostadores —de 400 litros y fabricados con materiales reciclados y reciclables— e igual número de cubos marrones, de 10 litros, entre familias residentes en viviendas unifamiliares con terreno donde aplicar el abono resultante. Este material permitirá que los vecinos puedan cerrar el ciclo de la materia orgánica, devolviendo sus restos al suelo como fertilizante natural.

Formación para garantizar un compostaje eficaz

Con el fin de asegurar el buen funcionamiento del proceso, técnicos de Sogama impartieron un curso de formación en el Centro Sociocultural Luis Seoane. En él se explicaron cuestiones esenciales como la ubicación correcta del compostador, los materiales apropiados para depositar en su interior y el control de parámetros clave —oxígeno, temperatura y humedad— que determinan el éxito del compostaje. La entidad subraya que este sistema resulta más higiénico, cómodo y eficiente que los métodos tradicionales utilizados históricamente en el rural gallego.

Con la incorporación de O Pino, ya son 489 entidades de toda Galicia —234 concellos, 221 centros educativos y 34 colectivos sociales— las que forman parte del programa de compostaje doméstico coordinado por Sogama. Hasta la fecha, la empresa pública ha distribuido cerca de 24.000 compostadores, además de material didáctico y divulgativo de apoyo, consolidando una de las redes de autocompostaje más amplias del Estado.