Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Pino apuesta por el autocompostaje y se une a una red de casi 500 entidades gallegas

Técnicos de Sogama ofrecen formación a vecinos del municipio para impulsar una gestión más sostenible de la materia orgánica

Eladio Lois
Eladio Lois
04/12/2025 13:07
Algunos de los participantes del curso
Algunos de los participantes del curso
Concello de O Pino
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de O Pino se ha incorporado al programa de compostaje doméstico impulsado en Galicia por Sogama, una iniciativa que busca fomentar la autogestión de la materia orgánica y promover un modelo de economía circular en el rural gallego.

Avenida Cruceiro da Coruña, donde tuvo lugar el suceso

Herida una conductora tras colisionar contra un jabalí en Santiago de Compostela

Más información

Como parte de su adhesión, el municipio distribuyó una veintena de compostadores —de 400 litros y fabricados con materiales reciclados y reciclables— e igual número de cubos marrones, de 10 litros, entre familias residentes en viviendas unifamiliares con terreno donde aplicar el abono resultante. Este material permitirá que los vecinos puedan cerrar el ciclo de la materia orgánica, devolviendo sus restos al suelo como fertilizante natural.

Formación para garantizar un compostaje eficaz

Con el fin de asegurar el buen funcionamiento del proceso, técnicos de Sogama impartieron un curso de formación en el Centro Sociocultural Luis Seoane. En él se explicaron cuestiones esenciales como la ubicación correcta del compostador, los materiales apropiados para depositar en su interior y el control de parámetros clave —oxígeno, temperatura y humedad— que determinan el éxito del compostaje. La entidad subraya que este sistema resulta más higiénico, cómodo y eficiente que los métodos tradicionales utilizados históricamente en el rural gallego.

Con la incorporación de O Pino, ya son 489 entidades de toda Galicia —234 concellos, 221 centros educativos y 34 colectivos sociales— las que forman parte del programa de compostaje doméstico coordinado por Sogama. Hasta la fecha, la empresa pública ha distribuido cerca de 24.000 compostadores, además de material didáctico y divulgativo de apoyo, consolidando una de las redes de autocompostaje más amplias del Estado.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Foto de familia de los participantes del foro

El Foro EQ-ETSE consolida su papel como punto de conexión entre la USC y la industria
Eladio González Lois
Mercedes Autrán

La escritora Mercedes Autrán presenta en Santiago 'Por una promesa'
Eladio González Lois
As concelleiras María Rozas e Miriam Louzao presentaron a programación da “Carpa Roxa”, que abrirá mañá ao público

A “Carpa Roxa” inicia o Nadal en Compostela con máis de trinta actividades culturais
Redacción
Reunion Dano Cerebral Santiago Compostela e Tambre (Jose Fernandez Albores, Luiciano Fernandez e Rocio Garcia)

A Área Empresarial do Tambre e a Asociación de Dano Cerebral exploran vías de colaboración para visibilizar o seu labor social
Redacción