Mariano Rajoy presenta su nuevo libro, 'El Arte de Gobernar', en Santiago

El hotel Monumento San Francisco acogió este jueves la presentación del nuevo libro de Mariano Rajoy, El Arte de gobernar, en un acto que reunió a un auditorio completamente lleno, incluso con decenas de asistentes de pie. El exmandatario del Gobierno central estuvo acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conducción del evento corrió a cargo de Paula Pájaro.

El presidente de la Xunta abrió el acto repasando el extenso y brillante currículum de Rajoy, subrayando su “carácter cercano” y compartiendo con el público la buena relación personal que los une. Asimismo, aprovechó para establecer una comparación entre este nuevo libro y Manual de resistencia, del presidente Pedro Sánchez, situando ambas obras en el marco del actual panorama e ironizando sobre la manera que tiene cada uno de afrontar el gran reto político de gobernar un país.

Rajoy: política, ironía y reflexión

Rajoy inició su intervención parafraseando, con su inconfundible sentido del humor, a Francisco Umbral: "He venido aquí a hablar de mi libro”. Recordó su nacimiento en Santiago y su trayectoria política en Pontevedra y donde llegó a ser declarado persona non grata, una anécdota sobre la que bromeó ante el público.

El expresidente explicó que su obra está compuesta por 17 capítulos independientes.En ellos aborda cuestiones que, según señaló, han marcado siempre su visión de la política: su dimensión humana, la importancia de las instituciones y el papel del presidente en una democracia.

Rajoy incorporó también reflexiones sobre temas actuales como la digitalización, el impacto de las redes sociales o la inmigración, asunto que definió como “siempre presente, pero distinto al que vive hoy la UE y, en concreto, España”.

Calidad democrática y decisiones políticas

Entre sus mensajes más destacados, Rajoy afirmó que “no confundamos democracia con votar”, defendiendo que su esencia reside en la separación de poderes y en la independencia judicial. “Cuando se cuestiona a los jueces, la democracia pierde calidad”, dijo.

Hay gente que piensa que la democracia es conseguir que te voten, y una vez en el Gobierno, hacer lo que te da la gana. No funciona así, lo fundamental en este sistema es la separación de poderes. Mariano Rajoy

Recordó además que la no aprobación de los presupuestos perjudica la calidad democrática y conduce a la disolución de las Cortes. Subrayó la “importancia de tomar decisiones, pero también de no tomarlas”, dependiendo del contexto institucional.

El expresidente dedicó parte de su intervención a advertir sobre los extremismos y a defender el papel de la Corona y de la economía estable como pilares del sistema democrático.

Redes sociales, inmigración y gobernanza

Rajoy criticó la dinámica actual de las plataformas digitales, donde, según dijo, “vale lo mismo la opinión de un premio Nobel y la de un energúmeno”.

Sobre inmigración, defendió una postura equilibrada: “Ni papeles para todos ni expulsarlos a todos. Es un tema delicado, y la inmigración debe ser ordenada y legal”. Añadió que España sufre una carencia creciente de profesionales con competencias digitales, un reto que consideró urgente de abordar.

Rajoy incluye en su obra, además, un capítulo especialmente dirigido a los jóvenes que se inician en política, a los que recomendó “no enfadarse, no esperar las gracias, evitar que los debates lleven al barro y, si no se puede decir la verdad, quedarse callado”.

La presentación concluyó con un agradecimiento expreso de Mariano Rajoy al público que llenó el auditorio, destacando la acogida recibida en una ciudad a la que, recordó, le une un vínculo personal desde su nacimiento. Tras cerrar su intervención, el expresidente se dirigió a los asistentes para firmar ejemplares de El Arte de gobernar, un momento que prolongó el encuentro y que congregó a numerosos lectores en el salón principal del hotel Monumento San Francisco.