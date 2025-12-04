Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La escritora Mercedes Autrán presenta en Santiago 'Por una promesa'

Un acto en Ámbito Cultural reunirá a la autora con Marta Casal y Simón Piñeiro en una conversación sobre inspiración, rutina creativa y el trasfondo emocional de la obra

Eladio Lois
Eladio Lois
04/12/2025 17:38
Mercedes Autrán
Mercedes Autrán
Cedida
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela acogerá este viernes la presentación de Por una promesa, la nueva novela de Mercedes Autrán, en un encuentro pensado para profundizar en la historia, la inspiración y los temas emocionales que vertebran la obra. El acto tendrá lugar el 5 de diciembre a las 19.00 horas, en la planta baja del centro, con entrada libre hasta completar aforo.

Santiago homenajea al socialista Manuel Maroño, fusilado en 1936, frente a quienes "quieren borrar la memoria"

Santiago homenajea al socialista Manuel Maroño, fusilado en 1936, frente a quienes “quieren borrar la memoria”

La autora estará acompañada por la politóloga Marta Casal y Simón Piñeiro, estudiante de Filología Hispánica, violinista y poeta. Ambos aportarán una mirada complementaria sobre la novela, una historia marcada por encuentros inesperados, certezas que se desmoronan y sentimientos que resurgen.

La novela: un viaje entre mundos

La obra sitúa al lector entre la vibrante Seúl, donde tradición y tecnología conviven, y una aldea remota de Galicia, escenario al que llega un CEO asiático empujado por una promesa personal. Lo que comienza como un acto de lealtad se convierte en un giro vital que lo enfrenta a emociones que creía superadas. En ese entorno detenido en el tiempo, el protagonista conoce a una mujer que quiebra sus esquemas y despierta en él una inquietud que pronto se vuelve adictiva, redefiniendo sus prioridades y su forma de entender el mundo.

