Santiago de Compostela

La Catedral de Santiago estrena un servicio de traducción simultánea para las Misas del Peregrino

Una aplicación móvil gratuita permite seguir las celebraciones en texto o audio, con baja latencia y accesible para personas sordas

Eladio Lois
Eladio Lois
04/12/2025 12:34
La Catedral de Santiago ha comenzado a implementar un nuevo servicio de traducción simultánea destinado a los miles de peregrinos y visitantes extranjeros que participan cada día en las Misas del Peregrino. La herramienta, basada en inteligencia artificial, traduce en tiempo real el contenido íntegro de la celebración sin interferir en la liturgia ni alterar la solemnidad del templo.

El sistema funciona a través de una aplicación móvil gratuita, disponible para dispositivos Android y Apple, que ofrece dos modos: lectura en pantalla —en modo claro u oscuro— y audio con voz natural, permitiendo seguir la misa con fluidez desde cualquier punto de la nave.

La aplicación incorpora un algoritmo propio de compresión y sincronización inteligente, capaz de analizar los silencios naturales del habla y adaptarlos automáticamente para reducir al mínimo la latencia de la traducción. De este modo, las versiones traducidas llegan prácticamente al mismo ritmo que la voz original, ofreciendo una experiencia natural incluso durante discursos largos.

El sistema está optimizado para mantener la estabilidad de la conexión con cientos de usuarios simultáneos, un requisito esencial en un espacio que cada día recibe a miles de personas procedentes de todo el mundo.

Una herramienta que derriba barreras lingüísticas y de accesibilidad

Además de facilitar la participación de quienes no dominan el idioma, el nuevo servicio es plenamente accesible para personas sordas, que pueden seguir la liturgia en formato escrito desde sus teléfonos móviles.

El Cabildo explica que este proyecto responde a una demanda histórica en la catedral: visitantes extranjeros o con dificultades auditivas que acuden con devoción a las celebraciones o conferencias, pero no comprenden lo que se dice, lo que limita su experiencia espiritual y su integración en la comunidad litúrgica.

Aunque la aplicación ha sido diseñada específicamente para su uso en celebraciones litúrgicas, podrá emplearse también en charlas pastorales, catequesis, conferencias y actos institucionales, ampliando así su impacto en la actividad cultural y formativa de la catedral.

El objetivo del proyecto es, en palabras del propio Cabildo, “unir lenguas, culturas y personas” en un espacio universal como la basílica compostelana, destino espiritual para millones de peregrinos.

