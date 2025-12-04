Investigada una vecina de Santiago por su participación en un caso de explotación a obreros ilegales

Investigadas dos personas de Madrid y Santiago por explotar en O Porriño a obreros ilegales a los que tenían sin cobrar Guardia Civil de Pontevedra

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo investiga a un varón de 56 años, con antecedentes policiales y vecino de Pozuelo de Alarcón (Madrid), por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos, y a una mujer de 54 años, vecina de Santiago de Compostela como colaboradora necesaria para cometer los presuntos delitos.

Los hechos se remontan al 17 de noviembre a raíz de una denuncia interpuesta en el Puesto Principal de la Guardia Civil de O Porriño, en la que se pone en conocimiento que varias personas se encontraban trabajando en la construcción de apartamentos turísticos.

Tal y como relatan fuentes policiales, estas personas son de nacionalidad extranjera y se encuentran de manera irregular en España y, además, carecen de cualquier tipo de contrato de trabajo y están viviendo en "condiciones deplorables" en el propio bajo donde realizan la obra, no siendo remunerados por ello.

Así las cosas, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo que se hace cargo de la investigación, descubre que hay cuatro varones víctimas de esta situación. Todos ellos refieren que su estancia es ilegal en España, teniendo residencia en Madrid, lugar donde fueron captados para realizar la citada obra y por la que les iban a pagar 80 euros diarios, trasladándose desde Madrid hasta O Porriño en tren pagado por la persona que los contrató.

Una vez que llegan al destino les recoge la presunta colaboradora necesaria y les acompaña hasta la obra, instalándolos para vivir en el lugar, sin ningún tipo de condiciones higiénicas, sin cuarto de baño y teniendo un simple grifo con agua, un colchón y dos sofás.

Los trabajos que tenían que realizar consistían en reformar dicho bajo para la construcción de apartamentos turísticos, comenzando la jornada laboral a las 08.00 horas y finalizando a las 21.00 horas, con solamente una hora de descanso para comer.

Estas personas llevaban sufriendo esta situación desde el mes de agosto y sin cobrar dinero alguno, motivo por el cual han estado sin comer hasta cinco días.

El día 2 de diciembre se procede a investigar a un varón por presuntos delitos contra los trabajadores y trata de seres humanos, y el día 27 de noviembre se procedió a investigar a una mujer como presunta colaboradora necesaria de la realización de los delitos descritos.

Además, estos hechos son puestos en conocimiento de la Delegación Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra. La investigación sigue abierta y las diligencias serán entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de guardia de O Porriño.