Herida una conductora tras colisionar contra un jabalí en Santiago de Compostela

Avenida Cruceiro da Coruña, donde tuvo lugar el suceso Google Maps

Una mujer ha resultado herida este jueves en Santiago de Compostela tras colisionar el coche en el que viajaba contra un jabalí, según confirman fuentes municipales a Europa Press.

En concreto, el siniestro tuvo lugar en torno a las 07.30 horas en la avenida Cruceiro da Coruña, en Santiago.

Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los servicios de emergencias sanitarias, que trasladaron a la mujer hasta el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).