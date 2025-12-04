Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Herida una conductora tras colisionar contra un jabalí en Santiago de Compostela

El siniestro tuvo lugar en torno a las 07.30 horas en la avenida Cruceiro da Coruña

Ep
04/12/2025 12:21
Avenida Cruceiro da Coruña, donde tuvo lugar el suceso
Avenida Cruceiro da Coruña, donde tuvo lugar el suceso
Google Maps
Una mujer ha resultado herida este jueves en Santiago de Compostela tras colisionar el coche en el que viajaba contra un jabalí, según confirman fuentes municipales a Europa Press.

En concreto, el siniestro tuvo lugar en torno a las 07.30 horas en la avenida Cruceiro da Coruña, en Santiago.

Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los servicios de emergencias sanitarias, que trasladaron a la mujer hasta el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).

