Santiago de Compostela
Herida una conductora tras colisionar contra un jabalí en Santiago de Compostela
El siniestro tuvo lugar en torno a las 07.30 horas en la avenida Cruceiro da Coruña
Una mujer ha resultado herida este jueves en Santiago de Compostela tras colisionar el coche en el que viajaba contra un jabalí, según confirman fuentes municipales a Europa Press.
En concreto, el siniestro tuvo lugar en torno a las 07.30 horas en la avenida Cruceiro da Coruña, en Santiago.
Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los servicios de emergencias sanitarias, que trasladaron a la mujer hasta el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).