Santiago de Compostela

El Salón Teatro acoge 'Berenguela na Gaiola', una aventura escénica sobre la libertad y el poder de imaginar

a pieza familiar, dirigida por Paula Carballeira, propone humor y emoción para públicos desde los 6 años

Eladio Lois
Eladio Lois
04/12/2025 12:17
La producción de Galeatro y Xarope Tulú, dirigida por Paula Carballeira, ofrece humor y emoción para todos los públicos
La producción de Galeatro y Xarope Tulú, dirigida por Paula Carballeira, ofrece humor y emoción para todos los públicos
Xunta
El Salón Teatro acoge los próximos 5, 6 y 7 de diciembre a las 18.00 horas Berenguela na Gaiola, una propuesta escénica para público familiar coproducida por Galeatro y Xarope Tulú, con el apoyo del Centro Dramático Galego, la Fundación Manuel María y el Festival FIOT de Carballo. La pieza, que obtuvo el reconocimiento de la 4ª edición del Certamen Manuel María de Proxectos Teatrais, inicia ahora una gira por diversas localidades gallegas tras recibir apoyo económico y acompañamiento artístico.

La dramaturgia y dirección están firmadas por Paula Carballeira, a partir del texto de Manuel María, y el elenco lo conforman Alba Bermúdez, Atenea García y Tone Martínez.

Una historia que reivindica el derecho a soñar

La acción se sitúa en una residencia de personas mayores, donde la protagonista, Berenguela, decide huir para regresar a su aldea y recuperar la vida que añora. A su lado estarán Aurora y Tomás, compañeros de viaje en una aventura que convierte el teatro en herramienta para reconquistar la libertad, despertar la imaginación y recuperar el derecho a soñar.

La pieza combina humor, emoción y reflexión, y está recomendada a partir de los 6 años, con una duración aproximada de 50 minutos. Su enfoque familiar y su tono cálido la sitúan entre las propuestas destacadas de la temporada teatral en la ciudad histórica.

Tres funciones en el Salón Teatro

Las representaciones tendrán lugar del 5 al 7 de diciembre, cada día a las 18.00 horas, en el Salón Teatro, situado en la Rúa Nova, 34, en pleno corazón de Santiago de Compostela. La obra forma parte de la programación de la Rede Galega de Teatros e Auditorios, que este otoño refuerza su apuesta por montajes en gallego dirigidos al público infantil y familiar.

