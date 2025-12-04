El Foro EQ-ETSE consolida su papel como punto de conexión entre la USC y la industria

Foto de familia de los participantes del foro Cedida

La Escola Técnica Superior de Enxeñaría de la Universidade de Santiago de Compostela reunió este jueves a decenas de estudiantes en una nueva edición del Foro de Empresas EQ-ETSE, un espacio que, tras cinco años de trayectoria, se ha consolidado como plataforma de referencia para la interacción entre la universidad y el tejido productivo gallego y estatal. Según la organización, la jornada permitió un intercambio directo de propuestas, necesidades y expectativas entre empresas y futuros profesionales.

Este año participaron más de veinte entidades vinculadas a sectores como la ingeniería, la industria química, la energía, la transformación de materiales o la gestión hídrica. Entre ellas, compañías como Repsol, Viaqua, Exlabesa, Finsa, Foresa, Idom, Reganosa, Espina y Delfín, Alcoa, Segula Technologies, Medrar, Lonza o el Grupo Voltan, además de los centros tecnológicos Aimen y Cetaqua, el Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña y los clústeres Bioga y Viratec, que aportaron perspectiva en materia de sostenibilidad e innovación verde.

Apuesta por la conexión universidad-empresa

Durante la apertura del foro, la directora de la ETSE, Julia González, subrayó la importancia de mantener un diálogo constante con el tejido empresarial para asegurar una formación plenamente alineada con las necesidades del sector. Destacó también que esta colaboración —materializada tanto en el foro como en el Consejo Consultivo Externo de la escuela— es una de las razones que explican los excelentes datos de empleabilidad del estudiantado de Ingeniería Química.

El acto contó además con la participación del subdirector de la ETSE, Óscar Rodríguez; del coordinador del Máster en Enxeñaría Química e Bioprocesos, Héctor Rodríguez; del director del Departamento de Enxeñaría Química, Juan Garrido; y de la coordinadora de prácticas del grado, Gemma Eibes.

La fase más dinámica de la jornada fue el espacio de networking, donde estudiantes de los grados y másteres de Ingeniería Química, así como de Biotecnología, Matemáticas y otras titulaciones científico-técnicas de la USC, mantuvieron conversaciones individuales con responsables de selección y equipos técnicos de las empresas asistentes.

El intercambio de currículos, la presentación de proyectos personales y las consultas sobre prácticas o primeros empleos fueron protagonistas de un flujo constante de interacciones. Las empresas trasladaron que el foro es una oportunidad clave para detectar perfiles preparados, motivados y con capacidad de adaptación a los retos tecnológicos actuales, mientras que el alumnado valoró la utilidad de conocer procesos de selección reales y dialogar en primera persona con profesionales del sector.