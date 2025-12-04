Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Foro EQ-ETSE consolida su papel como punto de conexión entre la USC y la industria

La quinta edición del encuentro profesional impulsó nuevas oportunidades de prácticas y empleo para el estudiantado de Ingeniería Química y áreas científico-técnicas

Eladio Lois
Eladio Lois
04/12/2025 17:45
Foto de familia de los participantes del foro
Foto de familia de los participantes del foro
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Escola Técnica Superior de Enxeñaría de la Universidade de Santiago de Compostela reunió este jueves a decenas de estudiantes en una nueva edición del Foro de Empresas EQ-ETSE, un espacio que, tras cinco años de trayectoria, se ha consolidado como plataforma de referencia para la interacción entre la universidad y el tejido productivo gallego y estatal. Según la organización, la jornada permitió un intercambio directo de propuestas, necesidades y expectativas entre empresas y futuros profesionales.

Xunta insta a Medicina a reconsiderar su veto a la descentralización del grado

Más información

Este año participaron más de veinte entidades vinculadas a sectores como la ingeniería, la industria química, la energía, la transformación de materiales o la gestión hídrica. Entre ellas, compañías como Repsol, Viaqua, Exlabesa, Finsa, Foresa, Idom, Reganosa, Espina y Delfín, Alcoa, Segula Technologies, Medrar, Lonza o el Grupo Voltan, además de los centros tecnológicos Aimen y Cetaqua, el Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña y los clústeres Bioga y Viratec, que aportaron perspectiva en materia de sostenibilidad e innovación verde.

Apuesta por la conexión universidad-empresa

Durante la apertura del foro, la directora de la ETSE, Julia González, subrayó la importancia de mantener un diálogo constante con el tejido empresarial para asegurar una formación plenamente alineada con las necesidades del sector. Destacó también que esta colaboración —materializada tanto en el foro como en el Consejo Consultivo Externo de la escuela— es una de las razones que explican los excelentes datos de empleabilidad del estudiantado de Ingeniería Química.

El acto contó además con la participación del subdirector de la ETSE, Óscar Rodríguez; del coordinador del Máster en Enxeñaría Química e Bioprocesos, Héctor Rodríguez; del director del Departamento de Enxeñaría Química, Juan Garrido; y de la coordinadora de prácticas del grado, Gemma Eibes.

La fase más dinámica de la jornada fue el espacio de networking, donde estudiantes de los grados y másteres de Ingeniería Química, así como de Biotecnología, Matemáticas y otras titulaciones científico-técnicas de la USC, mantuvieron conversaciones individuales con responsables de selección y equipos técnicos de las empresas asistentes.

El estudiantado de Ingeniería Química y otras titulaciones científico-técnicas acudió al foro en busca de orientación profesional y oportunidades de prácticas
El estudiantado de Ingeniería Química y otras titulaciones científico-técnicas acudió al foro en busca de orientación profesional y oportunidades de prácticas
Cedida

El intercambio de currículos, la presentación de proyectos personales y las consultas sobre prácticas o primeros empleos fueron protagonistas de un flujo constante de interacciones. Las empresas trasladaron que el foro es una oportunidad clave para detectar perfiles preparados, motivados y con capacidad de adaptación a los retos tecnológicos actuales, mientras que el alumnado valoró la utilidad de conocer procesos de selección reales y dialogar en primera persona con profesionales del sector.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Mercedes Autrán

La escritora Mercedes Autrán presenta en Santiago 'Por una promesa'
Eladio González Lois
As concelleiras María Rozas e Miriam Louzao presentaron a programación da “Carpa Roxa”, que abrirá mañá ao público

A “Carpa Roxa” inicia o Nadal en Compostela con máis de trinta actividades culturais
Redacción
Reunion Dano Cerebral Santiago Compostela e Tambre (Jose Fernandez Albores, Luiciano Fernandez e Rocio Garcia)

A Área Empresarial do Tambre e a Asociación de Dano Cerebral exploran vías de colaboración para visibilizar o seu labor social
Redacción
El ideal gallego

Xunta insta a Medicina a reconsiderar su veto a la descentralización del grado
Agencias