Ames supera los 33.000 habitantes y consolida su liderazgo demográfico en Galicia

Plaza Mahía de Bertamiráns, en Ames Cedida

El concello de Ames alcanza los 33.276 habitantes a 1 de enero de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y confirmados por el padrón municipal. La cifra supone 477 residentes más que el año anterior y confirma que el municipio continúa en una trayectoria de crecimiento sostenido.

El perfil demográfico refleja, además, que la mayor parte de la población se encuentra en edad de trabajar, mientras que otra parte significativa corresponde a jóvenes, un factor que garantiza el futuro demográfico del municipio.

Crecimiento frente al retroceso poblacional de Galicia

Mientras Galicia registra un descenso demográfico generalizado, Ames mantiene la línea ascendente de las últimas décadas. El concello ha pasado de 13.288 habitantes en 1996 a 33.276 en 2025, consolidándose como uno de los municipios gallegos con mayor crecimiento.

Los núcleos de O Milladoiro y Bertamiráns continúan siendo las zonas más pobladas y actúan como motores del aumento de habitantes.

O Milladoiro, en una foto de archivo Cedida

Dos décadas de expansión continuada

Los datos históricos del INE muestran la magnitud del crecimiento. En el año 2000, Ames contaba con 16.549 habitantes. Tres años después había superado los 20.000, y en 2006 alcanzaba los 23.219.

En 2009 el censo ascendió a 26.983 residentes, llegando a 29.331 en 2012. El municipio superó los 30.000 habitantes en 2015, y en 2021 ya se encontraba a solo siete personas de los 32.000.

A 1 de enero de 2023, la población ascendía a 32.482, y dos años después se sitúa en 33.276, lo que supone un aumento de 1.283 habitantes en los últimos cuatro años.

Con una base poblacional amplia, joven y en expansión, Ames afronta el futuro con un potencial de desarrollo social y económico que refuerza su posición como uno de los concellos más dinámicos de Galicia.