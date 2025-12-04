Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Ames supera los 33.000 habitantes y consolida su liderazgo demográfico en Galicia

El municipio suma 477 nuevos vecinos en un año y mantiene una tendencia ascendente frente al descenso poblacional de muchos municipios gallegos

Eladio Lois
Eladio Lois
04/12/2025 11:26
Plaza Mahía de Bertamiráns, en Ames
Plaza Mahía de Bertamiráns, en Ames
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El concello de Ames alcanza los 33.276 habitantes a 1 de enero de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y confirmados por el padrón municipal. La cifra supone 477 residentes más que el año anterior y confirma que el municipio continúa en una trayectoria de crecimiento sostenido.

Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela

La ocupación hotelera para el puente de diciembre cae al 58% y el sector ya alerta de pérdidas

Más información

El perfil demográfico refleja, además, que la mayor parte de la población se encuentra en edad de trabajar, mientras que otra parte significativa corresponde a jóvenes, un factor que garantiza el futuro demográfico del municipio.

Crecimiento frente al retroceso poblacional de Galicia

Mientras Galicia registra un descenso demográfico generalizado, Ames mantiene la línea ascendente de las últimas décadas. El concello ha pasado de 13.288 habitantes en 1996 a 33.276 en 2025, consolidándose como uno de los municipios gallegos con mayor crecimiento.

Los núcleos de O Milladoiro y Bertamiráns continúan siendo las zonas más pobladas y actúan como motores del aumento de habitantes.

O Milladoiro, en una foto de archivo
O Milladoiro, en una foto de archivo
Cedida

Dos décadas de expansión continuada

Los datos históricos del INE muestran la magnitud del crecimiento. En el año 2000, Ames contaba con 16.549 habitantes. Tres años después había superado los 20.000, y en 2006 alcanzaba los 23.219.

En 2009 el censo ascendió a 26.983 residentes, llegando a 29.331 en 2012. El municipio superó los 30.000 habitantes en 2015, y en 2021 ya se encontraba a solo siete personas de los 32.000.

A 1 de enero de 2023, la población ascendía a 32.482, y dos años después se sitúa en 33.276, lo que supone un aumento de 1.283 habitantes en los últimos cuatro años.

Con una base poblacional amplia, joven y en expansión, Ames afronta el futuro con un potencial de desarrollo social y económico que refuerza su posición como uno de los concellos más dinámicos de Galicia.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Avenida Cruceiro da Coruña, donde tuvo lugar el suceso

Herida una conductora tras colisionar contra un jabalí en Santiago de Compostela
EP
La producción de Galeatro y Xarope Tulú, dirigida por Paula Carballeira, ofrece humor y emoción para todos los públicos

El Salón Teatro acoge 'Berenguela na Gaiola', una aventura escénica sobre la libertad y el poder de imaginar
Eladio González Lois
La investigadora del IDIS Ana Belén Crujeiras durante la ceremonia de entrega de los Premios Jesús Serra celebrada en Madrid

Una investigadora del IDIS gana el Premio Jesús Serra por un estudio pionero sobre cáncer de mama y obesidad
Eladio González Lois
El artista compostelano Andrés Rivas Rodís

Un artista compostelano gana la primera edición de las Residencias ArtLab IGFAE Cidade da Cultura
Eladio González Lois