A Área Empresarial do Tambre e a Asociación de Dano Cerebral exploran vías de colaboración para visibilizar o seu labor social
As entidades analizaron posibles accións conxuntas para achegar ás empresas do polígono o traballo de apoio, rehabilitación e inclusión que desenvolve a asociación
O presidente da Asociación Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés, reuniuse hoxe coa Asociación de Dano Cerebral de Santiago de Compostela (anteriormente coñecida como SARELA) no Centro Empresarial do Tambre, representada polo seu presidente, Luciano Fernández Pintor, e a súa directora, Rocío García Calvo.
O encontro serviu para dar a coñecer o traballo da asociación de dano cerebral e buscar fórmulas de colaboración entre ambas entidades co fin de visibilizar o seu labor e realizar actividades conxuntas no futuro. O obxecto é que as empresas asociadas á organización empresarial poidan coñecer máis polo miúdo as súas actividades.
A Asociación de Dano Cerebral de Compostela, situada no barrio do Castiñeiriño, é unha entidade sen ánimo de lucro constituída no ano 2000 por familiares e persoas afectadas por dano cerebral adquirido (DCA). O seu labor céntrase en ofrecer apoio e servizos de atención especializada para mellorar a autonomía persoal, a inclusión social e a calidade de vida das persoas con DCA e as súas familias, operando principalmente na área sanitaria de Santiago e Barbanza.
A entidade realiza actividades físicas adaptadas, fomenta habilidades sociais e a participación grupal, e incentiva a participación na vida comunitaria, ademais de brindar atención especializada tanto ás persoas con dano cerebral como as súas familias. Conta tamén cunha tenda solidaria na que se venden produtos artesanais feitos polos seus usuarios para financiar os seus programas e servizos.
Actualmente, a Asociación de Dano Cerebral de Santiago de Compostela está ampliando a súa sede cun novo edificio para albergar o servizo de atención especializada–neurorrehabilitación e conseguir máis prazas para o Centro de Día.