Veolia potencia su impacto en España al unificar su organización y marca para afrontar los crecientes desafíos medioambientales

Daniel Tugues, Director País de Veolia en España.

Veolia, líder mundial en transformación ecológica, abre un nuevo capítulo en España al convertirse en una única organización e integrar sus actividades de agua, residuos y energía bajo la marca única Veolia, con el apoyo de un equipo de más de 18.000 personas. Un hito que marca un paso decisivo en el plan estratégico del grupo, GreenUp 2024–2027, diseñado para acelerar el despliegue de soluciones que descarbonizan, descontaminan y regeneran los recursos.

Ante los crecientes desafíos relacionados con el cambio climático, como la escasez de agua, las olas de calor, los incendios forestales y la creciente desertificación, España hace frente a exigencias ambientales y económicas cada vez mayores. Para seguir actuando y responder de manera eficaz a estos retos ecológicos, económicos y de salud, Veolia está reforzando su organización y su compromiso con soluciones eficaces de alto impacto.

Más de 100 marcas locales (como Viaqua, Agbar, Hidraqua, Hidrogea, Aquara, Aquambiente, etc.) se agruparán bajo una sola marca, Veolia, fortaleciendo la acción e impacto del grupo en España. En este contexto, Viaqua, la operadora de agua del grupo en Galicia, cambia su marca a Veolia, consolidándose como socio estratégico en los más de 48 municipios donde opera en el territorio.

Asimismo, Veolia sigue comprometida con España para ayudarle a afrontar sus desafíos. Entre 2019 y 2024, el grupo invirtió un total de 800 millones de euros en inversiones en sus tres líneas de negocio (agua, residuos y energía). Veolia presta servicios de agua potable a 13 millones de personas en España, trata casi 825.000 toneladas de residuos anualmente y produce 2.713.000 MWh de energía local. Esta amplia presencia subraya el papel del grupo como socio estratégico en la gestión sostenible y eficiente de los recursos en España.

Con esta nueva organización, liderada por Daniel Tugues, Director País de Veolia en España, los clientes de Veolia en España se benefician de un enfoque integrado que combina innovación de vanguardia y sólidas raíces locales, y aprovecha la experiencia global del grupo y las fortalezas combinadas de sus equipos. Asimismo, Veolia promueve la gestión sostenible del agua, mejora la eficiencia de las infraestructuras y preserva los recursos, ayudando a abordar los desafíos locales de resiliencia y adaptación al cambio climático. Esta estructura simplificada y unificada acelerará la escalabilidad de soluciones, desde tecnologías disruptivas hasta aplicaciones industriales rentables y eficientes en energía. La nueva organización también abrirá oportunidades para compartir y ampliar la experiencia española en proyectos y mercados globales.

De esta manera, Veolia en España impulsará con mayor agilidad nuevas ofertas y enfoques en áreas de vital importancia para la población, como la reutilización de aguas residuales, la desalinización, el desarrollo de redes de frío y calor en el puerto de Barcelona, la monitorización de las aguas residuales en los laboratorios españoles de Veolia para anticipar riesgos sanitarios, el tratamiento y la valorización de residuos en nuevos recursos, así como la gestión de residuos peligrosos.

La transición hacia la marca única en España refleja esta organización y añade la solidez y confianza de la marca Veolia, respaldada por décadas de liderazgo global en transformación ecológica, y refuerza su arraigo local, poniendo toda su experiencia internacional al servicio de las comunidades e industrias del país.

“El cambio climático, las sequías y los desafíos medioambientales exigen una acción que combine la experiencia global con el impacto local”, dijo Estelle Brachlianoff, CEO de Veolia. “España es un país clave para Veolia, y estamos profundizando nuestro compromiso aquí a través de nuestra experiencia, inversiones y soluciones innovadoras. Al unir todas nuestras actividades bajo una sola organización y marca, como hacemos en todas nuestras geografías, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para ofrecer servicios sostenibles y resilientes a comunidades e industrias en todo el país.”

“La nueva organización de Veolia en España encarna una dinámica colectiva: no se trata sólo de unir fuerzas, sino de multiplicar el impacto”, dijo Daniel Tugues, Director País de Veolia en España. “Al integrar nuestra experiencia en agua, energía y residuos, y fortalecer las alianzas con nuestros grupos de interés, estamos aportando un mayor valor a nuestros clientes y comunidades. La marca única Veolia proporciona acceso completo a la red de conocimiento de un líder global, al tiempo que sitúa las soluciones españolas como modelo escalable y replicable globalmente. Representa confianza, colaboración y un propósito compartido: juntos, podemos construir seguridad ecológica, resiliencia y servicios sostenibles para los territorios y la ciudadanía española.”

Veolia en España

Establecida desde 1867 a través de actividades en agua, energía y residuos. Líder en servicios y tecnologías del agua, economía circular, residuos peligrosos y eficiencia energética.

2.840 millones de euros de facturación en 2024, 2.600 millones de euros en 2023.

Más de 18,000 empleados comprometidos impulsando la transformación ecológica (frente a 14,000 en 2023)

Más de 1,100 municipios gestionados en agua

Más de tres centros de I+D dedicados al agua

Más de 18 centros digitales para el despliegue de soluciones innovadoras en agua, energía y residuos.

Sobre Veolia

El grupo Veolia aspira a convertirse en la empresa de referencia de la transformación ecológica. Presente en los cinco continentes con cerca de 215 000 empleados, el grupo diseña y despliega soluciones útiles y prácticas para la gestión del agua, los residuos y la energía, que están contribuyendo a dar un giro radical a la situación actual. A través de sus tres actividades complementarias, Veolia contribuye a desarrollar el acceso a los recursos, así como a preservar y renovar los recursos disponibles. En 2024, el grupo Veolia suministró agua potable a 111 millones de habitantes y saneamiento a 98 millones, produjo 42 millones de megavatios hora de energía y trató 65 millones de toneladas de residuos. Veolia Environnement (París Euronext: VIE) alcanzó unos ingresos consolidados de 44 700 millones de euros en 2024.