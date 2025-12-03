Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Raxoi logra avances con la Policía y Bomberos, pero las discrepancias por las horas extra siguen abiertas

El Concello y los sindicatos acuerdan encargar a la USC una evaluación para fijar los complementos específicos de la futura RPT

Agencias
03/12/2025 15:48
Goretti Sanmartín
La alcaldesa explica el avance en la negociación con la Policía Local y Bomberos
Concello de Santiago
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Ayuntamiento de Santiago avanza en las negociaciones con sindicatos de Bomberos y Policías, que, según la alcaldesa, Goretti Sanmartín, han mostrado su conformidad ante la realización de un estudio de cara a la relación de puestos de trabajo (RPT), que establecerá los criterios para la fijación de complementos específicos en la retribución.

En este contexto, Raxoi estima que esta evaluación, a cargo de la USC, estará finalizada en medio año y plantea que, en otro medio, entre en vigor esta RPT, que el Gobierno local propone que tenga carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Así lo ha avanzado Sanmartín ante los medios, después de una reunión con sindicatos, en la que se han presentado la metodología, tiempos y planificación de este estudio previo a la RTP, para lo que, según la regidora, hay "unanimidad". Este acuerdo no existe, sin embargo, sobre la retribución de las horas extra.

La regidora ve un "avance sustancial" en este acuerdo entre el consistorio y sindicatos para la realización de esta "evaluación objetiva", a cargo de la USC. "Hay unanimidad a la hora de decir que hay que establecer de manera objetiva con conceptos claros cuáles son las cantidades de complemento específico", ha explicado.

Esta evaluación dará lugar a una relación de puestos de trabajo que contendrá las funciones, competencias y criterios para determinar el sistema retributivo y, en concreto, del complemento específico por nocturnidad y festividad, tal y como ha detallado el coordinador xeral das negociacións, Xosé Antón Freire.

Donde todavía no hay un acuerdo es al respecto de la cantidad que se abonará por la realización de servicios extraordinarios, que el Gobierno local propone que sea de un 20% respecto a la cantidad actual. "Intentaremos ver la posibilidad de llegar a un acuerdo", ha valorado Sanmartín, que se ha mostrado "optimista" y ha indicado que la próxima semana habrá otra reunión.

Incorporación de cuatro bomberos interinos

Paralelamente, se incorporarán cuatro bomberos con contrato interino de manera "inmediata", incluidas dentro de las plazas totales por convocar, 15 en el caso de la Policía y 12 en en el caso de Bomberos.

Con todo, solo se podrá incorporar, utilizando la interinidad, a estas personas debido a que son las únicas que forman parte de las listas de espera. "La cobertura [de estas cuatro plazas] va a ser inminente; no en diciembre, pero probablemente en enero. Esa es la idea", ha destacado Freire.

Además, el Ayuntamiento trabaja en la redacción de un reglamento del servicio que cuente con el futuro parque comarcal, que pueda servir de base para "superar" la tasa de reposición obligada y que adecúe el número de bomberos al ámbito real de actuación.

Propuesta de subida de horas extra

Por otra parte, la alcaldesa ha revelado que el Ayuntamiento ha propuesta una subida del 20% sobre las cuantías actuales de horas extra. "No es en ningún caso una verdad que la propuesta de subida suponga un centimo de aumento", ha negado Sanmartín sobre informaciones que transcienderon durante la última semana.

Al hilo, ha precisado que no está fijada ninguna regla para calcular esa cifra, lo que valora como algo a tener en cuenta. La hora ordinaria, en base a cálculos del Ayuntamiento, es de 21,81 euros por hora, que sale de dividir el salario fijado por el convenio regulador (33.900) entre las horas totales (1.554).

Según ha defendido la regidora, la propuesta de su gobierno elevaba, sobre esta hora ordinaria, el pago por hora extra a una horquilla que va desde 0,87 hasta 17,89 euros. En base a la propuesta municipal, el pago de las horas extraordinarias sería de: 22,68 euros por hora diurna; 28,36 por hora nocturna; 34,02 en días festivos, y 39,70 por hora nocturna en festivos.

Además, según ha añadido Sanmartín, hasta ahora, bomberos y policías cobraban de media 783 euros anuales por la realización de horas extra. Con su propuesta, esta cuentía ascendería hasta 940 euros.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El alero del Monbus Obradoiro recoge el galardón MVP Estrella Galicia tras ser elegido mejor jugador del mes por los aficionados

Diogo Brito, elegido MVP Estrella Galicia de noviembre del Monbus Obradoiro
Eladio González Lois
NOROESTE LOCAL

Artesanía en directo y creación colectiva en la joyería Nordeste
Adriana Quesada
Mercedes Rosón en Raxoi

Mercedes Rosón respalda á Facultade de Medicina fronte a proposta de descentralización do grao
Redacción
Exterior del CEIP Monte dos Postes

La Xunta defiende que el CEIP Monte dos Postes cuenta con recursos docentes “por encima del catálogo”
Eladio González Lois