Santiago de Compostela

La Xunta defiende que el CEIP Monte dos Postes cuenta con recursos docentes “por encima del catálogo”

El conselleiro de Educación asegura que el centro compostelano dispone del profesorado necesario para atender a su alumnado y que todas sus aulas cumplen las ratios máximas

Eladio Lois
Eladio Lois
03/12/2025 18:14
Exterior del CEIP Monte dos Postes
Exterior del CEIP Monte dos Postes
Cedida
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, afirmó este miércoles en el Parlamento de Galicia que el CEIP Monte dos Postes, en Santiago de Compostela, dispone de una dotación docente “adecuada” y ajustada a las necesidades reales del alumnado. Según explicó, el número de docentes asignados al centro está por encima del catálogo oficial, incluida la atención a la diversidad.

Unha mobilización anterior no CEIP Monte dos Postes

O CEIP Monte dos Postes convoca unha concentración para esixir máis persoal docente e coidador

Más información

Durante su intervención, recordó que la composición del cuadro docente se revisa cada curso en función de la matrícula y siguiendo reglas y criterios técnicos. Este año, además, la Xunta creó una comisión técnica específica para asignar los recursos de atención a la diversidad, con el objetivo de garantizar “máxima transparencia y certezas” en el proceso.

Más docentes de los que fija el catálogo y margen de crecimiento

El conselleiro subrayó que el centro cuenta con el profesorado que establece el catálogo para especialidades como Audición y Lenguaje o Pedagogía Terapéutica, y que además este curso se sumó un nuevo especialista de Pedagogía Terapéutica a media jornada. A esta dotación se añade un maestro de Educación Primaria con especialidad en Pedagogía Terapéutica, que puede asumir apoyos específicos. Con esta estructura, insistió, la atención al alumnado está plenamente garantizada.

Según los datos aportados, el CEIP Monte dos Postes tiene actualmente 386 plazas ocupadas de un total de 455, lo que significa que aún podría escolarizar a 70 alumnos más sin necesidad de incrementar la plantilla, puesto que el centro ya dispone de los recursos necesarios. Todas las aulas se sitúan dentro de las ratios máximas permitidas, incluidas las reducciones a 20 estudiantes por aula aplicadas en Galicia de forma particular en 4º y 5º de Educación Infantil.

