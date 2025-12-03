La Cámara Oficial Mineira de Galicia cierra su Centenario con un homenaje a sus presidentes y a la tradición minera del país

Foto de familia de las autoridades presentes en el acto Cedida

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) celebró este miércoles en Santiago de Compostela el acto central de su Centenario, una conmemoración dedicada a reconocer a los 12 presidentes que han dirigido la institución desde su creación en 1925. El evento tuvo lugar en el Hotel Monumento San Francisco y reunió a familiares de los primeros dirigentes, a los presidentes de las últimas etapas, así como a empresarios, representantes del sector y autoridades como el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Durante la apertura se mostró el proceso de creación de un galardón único en cerámica de Buño, diseñado por Risco Estudio para esta celebración. Los asistentes también pudieron conocer el primer boletín histórico de la Cámara y recibir el libro del Centenario, editado por José Salgado, que repasa la trayectoria de la entidad desde 1925 hasta la actualidad.

A lo largo del acto se repasó la labor de todos los presidentes que han guiado la institución. El primero fue Ramón del Cueto (1925–1928), seguido por Antonio del Moral hasta 1952. En ese año asumió el cargo Pedro Barrié de la Maza, sustituido en 1971 por Isidro Parga Pondal. Tras él, Francisco Rosado presidió la COMG entre 1983 y 1994, seguido por Fernando Herránz durante un año. Antonio Campo tomó el relevo en 1995 hasta 2007, seguido de Francisco Aréchaga. En 2013 la presidencia recayó en Juan de Dios, a quien sucedió José Lista durante la pandemia. Posteriormente, entre 2021 y 2024, dirigió la Cámara Juan José Muñoz, hasta la llegada en 2024 de Cecilia Trancón, actual presidenta de la entidad.

En su intervención, Trancón subrayó que “este centenario non é só unha data: é o recoñecemento a xeracións de profesionais, empresas e administracións que traballaron para que a minería galega sexa hoxe tradición, historia e un piar estratéxico”, destacando la importancia del sector en la transición energética y el desarrollo industrial de Galicia.

También recordó la misión histórica de la Cámara: unir las voces de quienes trabajan en el subsuelo gallego, una tarea que la entidad mantiene desde 1925 y que —subrayó— aspira a continuar “cumpliendo moitos anos máis”.

Las administraciones ponen en valor el papel del sector

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, destacó que el sector minero lleva un siglo “facendo país, construíndo emprego e transformando recursos en oportunidades”, recordando que Galicia cuenta actualmente con más de 350 explotaciones activas, 5.000 empleos directos y una producción anual superior a 330 millones de euros. Subrayó además que “detrás das cifras hai territorio, identidade e comunidade”, reafirmando el compromiso del Gobierno con una minería sostenible e innovadora, alineada con el nuevo Plan de Acción de Materias Primas Minerais.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, enfatizó la importancia de la colaboración público-privada para consolidar un sector moderno y estratégico. Recordó que Galicia concentra casi el 10% de la producción minera nacional y es la segunda comunidad con mayor número de empleos en este ámbito, señalando que la explotación de minerales críticos representa una “oportunidade excepcional” para el futuro del territorio.