Enfermería y fisioterapia de Primaria en huelga por sentirse "descolgados" de la negociación sanitaria

La huelga convocada por SATSE denuncia que la Mesa Sectorial no atiende a las revindicaciones del personal de enfermería SATSE

El sindicato de enfermería SATSE Galicia ha convocado una huelga en Atención Primaria para este jueves 4 de diciembre. Consideran que el sistema actual de negociación entre la Consellería de Sanidade y la Mesa Sectorial "no representa" sus intereses, "al centrar todo el debate en un sistema médico-centrista, sin poner en valor al resto de los trabajadores del sistema sanitario".

Para el Sindicato de Enfermería, es "inadmisible" que parte de la huelga prevista para el 26, 27 y 28 de noviembre se centrase en temas médicos "casi exclusivamente", mientras aspectos que afectan a fisioterapeutas, enfermeras y enfermeras especialistas "quedan descolgados".

Entre sus quejas, el desconocimiento de la aplicación de los acuerdos de reducción de jornada, "que provocaron la imposición de incluir los sábados de mañana como jornada de guardia, sin efectos económicos", la afectación negativa la jornada laboral de las ausencias derivadas de permisos retribuidos o por incapacidad temporal, la actualización de la jornada complementaria o el valor de la manutención, "que no ha sido revisado en los últimos 10 años".

Exigen también la mejora de las condiciones de trabajo de fisioterapeutas y matronas. Sobre este punto, recuerdan que ya han reclamado, con más de 8.000 firmas, el aumento de fisioterapeutas en Primaria, tras el anuncio de la implantación de una cartera de servicios que resulta "ambiciosa" pero "imposible" de realizar con las dotaciones actuales de personal.

Asimismo, señalan que las directrices en cuanto a matronas están "más desactualizadas todavía", puesto que son anteriores a 1990 y no recogen la realidad asistencial actual.

Por último, insisten en solicitar la revisión de las condiciones laborales y económicas del personal de Enfermería y demás especialidades "por no reconocer el nivel de desempeño y la autonomía profesional actual", apuntando además que están basadas en unos decretos "obsoletos", lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Servicios mínimos

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge en su publicación de este miércoles los servicios mínimos estipulados por la Consellería de Sanidade para este paro. Así las cosas, estipulan la cobertura del 100% de la actividad urgente extrahopitalaria (puntos de atención continuada, PAC).

En lo que respecta al tramo ordinario de atención en los centros de salud (no PAC), en centros con cuatro o menos profesionales, un efectivo; en aquellos con cinco a ocho profesionales, dos efectivos; para los de nueve a 12 profesionales, tres efectivos; y para los de 13 o más profesionales, cuatro efectivos.