El PSOE de Santiago propone destinar a bomberos y policías las "vacantes" por el traspaso de un servicio municipal

Foto de archivo de uno de los camiones del servicio de bomberos de Santiago de Compostela Eladio Lois

El PSOE de Santiago ha propuesto al Ayuntamiento reconvertir en plazas de bomberos y policías un total de 12 "vacantes" que quedarán en el cuadro de personal municipal tras el traspaso al Sergas de la parte asistencial de la Unidad Municipal de Atención a la Drogodependencia (UMAD).

Esta petición, que los socialistas han remitido por carta este miércoles, llega en medio del conflicto con el personal de estos servicios municipales, con los que el Ayuntamiento está en negociaciones para llegar a un acuerdo acerca de una mejora de sus condiciones laborales y salariales.

"Siempre insistimos en que el Gobierno tiene que ser resolutivo en estas cuestiones, aprovechando todas las ocasiones que se ponen encima de la mesa", ha instado este miércoles la concejala socialista Marta Abal, que ve en esta una de esas ocasiones a "aprovechar".

La concejala socialista Marta Abal Abal

Esta petición la abordarán el jueves en la Comisión de Hacienda, donde estaba programado tratar la integración de la UMAD en el Sergas. Abal ha apuntado que el expediente del traspaso, que tendrá que ser tomado en consideración por el pleno, está "incompleto" porque, entre otros, falta la modificación del cuadro de personal. Ahí se podría incluir la petición de los socialistas.

Según ha explicado la edila, esas plazas, para las que habría que aportar recursos adicionales, ya estaban financiadas en "buena medidad" por el Ayuntamiento: "Son plazas de plantilla y no las podemos perder". Así, ha instado a que las vacantes se destinen a policías o bomberos en función de las necesidades.

Del mismo modo, Abal ha llamado a aceptar las peticiones de la "mayoría sindical" de la mesa de negociación y a optar por "soluciones intermedias" que no pasen por una valoración integral de la relación de puestos de trabajo (RTP). "Eso llevaría no un año, sino más tiempo", ha asegurado Abal, que pide al Ayuntamiento un "plan claro".