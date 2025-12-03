Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El IDIS logra seis ayudas de la AECC y lidera la captación de fondos para investigación oncológica en Galicia

La Asociación Española Contra el Cáncer de A Coruña concede financiación a media docena de proyectos impulsados desde el centro compostelano

Eladio Lois
Eladio Lois
03/12/2025 13:33
La investigadora y CEO de Diversa, María de la Fuente Freire, durante la ceremonia de entrega de los premios celebrada en A Coruña
La investigadora y CEO de Diversa, María de la Fuente Freire, durante la ceremonia de entrega de los premios celebrada en A Coruña
Cedida
El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) ha recibido seis de las Ayudas a la Investigación concedidas por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de A Coruña, una financiación destinada a impulsar proyectos de alto impacto en el ámbito oncológico. Las ayudas han recaído en iniciativas promovidas por Diversa Technologies, Ashwin Woodhoo, Pablo Aguiar, Jorge Barbazán, Lucía Sanjurjo y Alberto Rojas, investigadores vinculados al ecosistema científico compostelano.

O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño

Gómez Caamaño pide ao Ministerio un acordo para evitar a folga médica de decembro

Proyectos financiados

La compañía biotecnológica Diversa Technologies, nacida como spin-off del IDIS y del SERGAS, ha recibido la ayuda de mayor cuantía, la Ayuda IMPACTO 2025, dotada con 450.000 euros para cinco años. El proyecto permitirá avanzar en una nanoinmunoterapia de precisión contra el cáncer gástrico, con el objetivo de desarrollar tratamientos más personalizados y mejorar la atención a los pacientes.

El investigador Ashwin Woodhoo, líder del grupo GeneRegulon, ha sido galardonado con la Ayuda Proyectos Generales AECC 2025, con una financiación de 400.000 euros para cuatro años. Su investigación busca abrir nuevas vías terapéuticas frente a los tumores malignos de la vaina nerviosa periférica, un cáncer poco frecuente y especialmente agresivo.

El investigador Ashwin Woodhoo, líder del grupo GeneRegulon
El investigador Ashwin Woodhoo, líder del grupo GeneRegulon
Cedida

Por su parte, Pablo Aguiar, del grupo de Imagen Molecular, ha recibido la Ayuda a Proyectos Estratégicos 2025, con 140.703 euros para tres años. Su propuesta, AI.PET-PT, integra técnicas de imagen molecular con inteligencia artificial para avanzar en la personalización de la protonterapia, diseñando tratamientos más ajustados a cada paciente.

La investigadora Lucía Sanjurjo ha sido reconocida con la Ayuda Sinergias 2025, dotada con 20.000 euros, por su proyecto NANO-BIT, centrado en el desarrollo de nanocápsulas capaces de transportar anticuerpos directamente al interior de células tumorales.

El investigador Jorge Barbazán, del grupo Oncomet del IDIS, ha recibido la misma ayuda por su estudio sobre nuevas estrategias terapéuticas basadas en radioterapia aplicadas al cáncer de páncreas.

La Ayuda Clínico Júnior, dotada con 154.000 euros, ha sido otorgada a Alberto Rojas, que desarrollará un modelo de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico de determinados cánceres hematológicos.

Un encuentro marcado por la humanización de la atención oncológica

El acto de entrega, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), formó parte del IV Punto de Encuentro Voluntariado e Investigación. La jornada, clausurada por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, contó también con la participación del rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, y de la representante de la Diputación de A Coruña en materia de Educación y Juventud, Yoya Neira.

Dos mesas redondas completaron el programa, con intervenciones de la investigadora María de la Fuente, CEO y directora científica de DIVERSA Technologies, y del investigador Jorge Barbazán, director científico de BATEA Oncology. Ambos analizaron el papel de la ciencia, la innovación terapéutica, el voluntariado y el acompañamiento como claves para avanzar hacia una atención oncológica más humana, integral y centrada en el paciente.

