Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Case 700 escolares gozarán en Santiago de 'A galiña azul', o espectáculo de monicreques galardoado con dous premios nacionais

Afundación ofrecerá dúas funcións no Auditorio Abanca dentro da súa programación educativa

Eladio Lois
Eladio Lois
03/12/2025 12:30
Tanxarina Títeres
Tanxarina Títeres
Cedida
A Obra Social de Abanca, a través de Afundación, estreará este xoves 4 de decembro unha nova actividade escénica destinada a alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria: o espectáculo de monicreques A galiña azul, da compañía Tanxarina Títeres. As funcións terán lugar no Auditorio Abanca ás 10.00 e 12.00 horas, e reunirán a case 700 escolares de nove centros educativos de Santiago de Compostela e da súa contorna.

A montaxe, recoñecida co Premio Fetén ao Mellor Espectáculo de Monicreques e co Premio María Casares ao Mellor Espectáculo Infantil en 2018, recrea o universo literario creado por Lourenzo, protagonista da obra orixinal. O personaxe convive cunha galiña moi especial: é azul, ten cinco plumas vermellas na ala dereita, pon ovos de cores e, en lugar de dicir “cacaracá”, pronuncia un peculiar “cocorocó”, algo que esperta a preocupación das autoridades. A través desta fábula, o espectáculo reivindica a diversidade, a solidariedade e o respecto polas diferenzas.

Os Reis Magos, na súa visita a Dodro o ano pasado

Así será o Nadal de Dodro | Programación completa e horarios

Más información

Teatro como ferramenta educativa

Afundación integra esta proposta dentro dunha programación anual dirixida a fortalecer a formación do alumnado máis novo mediante as artes escénicas. O equipo da área educativa da entidade deseña cada curso unha oferta que busca traballar valores e competencias transversais, como a creatividade, a autonomía, a solidariedade, a autoestima ou o traballo en equipo. A entidade destaca que o teatro contribúe a estimular a observación, facilitar o diálogo, promover a reflexión e mellorar as habilidades sociais.

Con esta nova cita en Santiago de Compostela, Afundación reforza a súa aposta por unha programación que combina o lúdico co formativo, e que emprega a creación artística como vía para fomentar a sensibilidade, o pensamento crítico e a convivencia nos centros educativos.

