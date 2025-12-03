Así será o Nadal de Dodro | Programación completa e horarios
O Concello presenta unha programación pensada para as familias, con propostas culturais e lúdicas ao longo de todo o mes de decembro
O Concello de Dodro presenta unha ampla programación de Nadal que busca converter o mes de decembro nun punto de encontro para familias e cativos, combinando música, teatro, contacontos e propostas lúdicas pensadas para todos os públicos. A axenda arrancará o 13 de decembro e prolongarase ata o día 30, momento no que se celebrará unha festa especial ambientada en Laponia.
Entrega do Premio Eusebio Lorenzo Baleirón
A programación abrirase o día 13, ás 17.30 horas, no CPI de Dodro coa entrega do premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón. O acto contará coa actuación de Minguante, que presentará o espectáculo “Minguante canta poesía galega”, unha proposta musical e poética dirixida ao público familiar.
Kamishibai
O 19 de decembro, tamén ás 17.30 horas, a Casa da Cultura acollerá o “Kamishibai de Nadal”, unha actuación de Juan Juste, ilustrador, guionista e contacontos pioneiro en Galicia no teatro de papel contemporáneo. Na sesión, os contos e lendas de Nadal serán os protagonistas, trasladados a través da técnica tradicional xaponesa do kamishibai.
Algueirada
Como antesala da Noiteboa, o 23 de decembro celebrarase no pavillón polideportivo, ás 17.30 horas, unha Algueirada de Nadal. A actividade xirará arredor da historia de Xurxo, que non sabe bailar, e combinará humor, música e acrobacias, nun formato pensado para que participe toda a familia.
Un Nadal en Laponia
A programación pecharase o 30 de decembro, ás 17.30 horas, no pavillón de deportes, coa proposta “Nadal en Laponia”, da compañía Teatro Calavera. As protagonistas serán Leila e Laila, dúas elfas que organizan unha gran festa de Nadal para a veciñanza. Entre xogos, música e contos, a trama complícase cando Leila perde ao seu amigo Larry, un boneco de neve, dando pé a un espectáculo divertido e cheo de fantasía.
Iluminación en todas as aldeas
Ademais da programación cultural, o Concello anuncia que, como cada ano, todas as aldeas do municipio estarán iluminadas, co obxectivo de que a veciñanza sinta o espírito do Nadal en cada recuncho do territorio.