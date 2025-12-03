As Cancelas abrirá con total normalidad durante los festivos del 6 y el 8 de diciembre

Interior del centro comercial As Cancelas

El centro comercial As Cancelas ha anunciado que abrirá al completo sus locales de ocio y restauración durante los festivos nacionales del sábado 6 y lunes 8 de diciembre, fechas en las que la mayor parte de comercios de Santiago de Compostela permanecerán cerrados. El horario será el habitual, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un espacio accesible para adelantar compras y disfrutar de planes navideños.

En un momento en el que la actividad comercial se reducirá en buena parte de la ciudad, As Cancelas mantendrá operativos sus restaurantes, cafeterías, cines y demás espacios de ocio, proponiendo alternativas para realizar compras navideñas, ir al cine, cenar en familia o con amigos o simplemente tomar algo en un ambiente cómodo y accesible.

El centro subraya que esta apertura especial busca facilitar los preparativos navideños, ofreciendo opciones tanto a quienes adelanten regalos como a quienes necesiten adquirir productos para las celebraciones familiares.

Afluencia elevada prevista durante el puente

Debido a la coincidencia de dos festivos consecutivos y al cierre generalizado de numerosos comercios compostelanos, As Cancelas hará frente a una alta afluencia de visitantes durante ambas jornadas. La apertura en horario habitual permitirá gestionar el flujo de clientes, que encontrarán en el centro comercial una opción de ocio completa sin necesidad de desplazarse fuera de la ciudad.