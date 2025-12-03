Artesanía en directo y creación colectiva en la joyería Nordeste

El encuentro permitirá seguir en directo la elaboración de una esterilla en un telar de contrapesos de piedra Nordeste Obradoiro

Este jueves 4, la joyería Nordeste Obradoiro tiene una cita abierta al público a las 17.00 horas en la que Alba Castro y Beatriz Asorey, dos creadoras interesadas en experimentar con fibras vegetales y técnicas tradicionales de cestería desde un enfoque contemporáneo, reflexionarán alrededor del tejido que nace del centeno y crearán en directo para el público compostelano.

De esta forma, los asistentes tendrán la oportunidad de ver surgir de las manos de ambas artesanas una esterilla realizada en un telar de contrapesos de piedra, la técnica más antigua recordada para esta actividad.

Beatriz Asorey y Alba Castro Cedida

Además, debido a la llegada de la Navidad, también invitan a los asistentes a que confeccionen con sus propias manos unas estrellas de paja dorada del centeno. El taller es abierto al público y no requiere de ningún tipo de inscripción previa.

Siguiendo esta línea estival, la joyería aprovechará la ocasión para presentar su escaparate navideño que homenajeará al a naturaleza galaica ancestral. Finalmente, los asistentes tendrán la oportunidad de culminar la cita con una merienda con chocolate caliente, queso y pan de centeno.