Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Artesanía en directo y creación colectiva en la joyería Nordeste

Alba Castro y Beatriz Asorey presentarán técnicas tradicionales de tejido e invitarán al público a elaborar estrellas de paja de centeno

Adriana Quesada
Adriana Quesada
03/12/2025 18:24
NOROESTE LOCAL
El encuentro permitirá seguir en directo la elaboración de una esterilla en un telar de contrapesos de piedra
Nordeste Obradoiro
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Este jueves 4, la joyería Nordeste Obradoiro tiene una cita abierta al público a las 17.00 horas en la que Alba Castro y Beatriz Asorey, dos creadoras interesadas en experimentar con fibras vegetales y técnicas tradicionales de cestería desde un enfoque contemporáneo, reflexionarán alrededor del tejido que nace del centeno y crearán en directo para el público compostelano. 

De esta forma, los asistentes tendrán la oportunidad de ver surgir de las manos de ambas artesanas una esterilla realizada en un telar de contrapesos de piedra, la técnica más antigua recordada para esta actividad. 

Beatriz Asorey y Alba Castro
Beatriz Asorey y Alba Castro
Cedida

Además, debido a la llegada de la Navidad, también invitan a los asistentes a que confeccionen con sus propias manos unas estrellas de paja dorada del centeno. El taller es abierto al público y no requiere de ningún tipo de inscripción previa. 

Siguiendo esta línea estival, la joyería aprovechará la ocasión para presentar su escaparate navideño que homenajeará al a naturaleza galaica ancestral. Finalmente, los asistentes tendrán la oportunidad de culminar la cita con una merienda con chocolate caliente, queso y pan de centeno

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El alero del Monbus Obradoiro recoge el galardón MVP Estrella Galicia tras ser elegido mejor jugador del mes por los aficionados

Diogo Brito, elegido MVP Estrella Galicia de noviembre del Monbus Obradoiro
Eladio González Lois
Mercedes Rosón en Raxoi

Mercedes Rosón respalda á Facultade de Medicina fronte a proposta de descentralización do grao
Redacción
Exterior del CEIP Monte dos Postes

La Xunta defiende que el CEIP Monte dos Postes cuenta con recursos docentes “por encima del catálogo”
Eladio González Lois
Foto de familia de las autoridades presentes en el acto

La Cámara Oficial Mineira de Galicia cierra su Centenario con un homenaje a sus presidentes y a la tradición minera del país
Redacción