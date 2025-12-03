Mi cuenta

Santiago de Compostela

Área Central lanza 'Super Weekend': descuentos adicionales de hasta el 30% durante el mes de diciembre

La campaña, disponible de jueves a domingo, refuerza la oferta comercial y gastronómica del centro con ventajas especiales en plena temporada navideña

Eladio Lois
Eladio Lois
03/12/2025 12:51
El centro comercial Área Central, situado en el barrio compostelano de Fontiñas, ha puesto en marcha su nueva campaña navideña bajo el nombre Super Weekend, una promoción que ofrecerá descuentos adicionales de hasta el 30% en numerosos establecimientos del recinto. La iniciativa estará disponible todos los jueves, viernes, sábados y domingos de diciembre, y se mantendrá activa hasta el 11 de enero, convirtiéndose en uno de los grandes reclamos de la temporada.





La promoción reunirá a algunos de los comercios más destacados de Área Central, incluidos outlets tan conocidos como Scalpers, Silbon o Bimba y Lola, que se han consolidado como puntos de atracción para los clientes que buscan marcas reconocidas a precios más accesibles.

Una oportunidad para adelantar compras y ahorrar

El Super Weekend llega en pleno periodo prenavideño, cuando muchas familias comienzan a organizar sus compras. La posibilidad de acceder a descuentos adicionales en moda, complementos y restauración convierte la campaña en una oportunidad para quienes buscan ahorrar sin renunciar a sus marcas de referencia.

