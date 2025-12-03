Ángela Banzas presenta en Santiago 'Cuando el viento hable', novela finalista del Premio Planeta 2025

La escritora compostelana Ángela Banzas, autora de Cuando el viento hable, finalista del Premio Planeta 2025 Cedida

La escritora compostelana Ángela Banzas presentará este jueves, 4 de diciembre, a las 19.00 horas, su nueva novela Cuando el viento hable, finalista del Premio Planeta 2025, en un acto que se celebrará en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela, ubicada en la planta baja del establecimiento. La autora estará acompañada por la escritora y periodista María Nieto.

Ambientada en Galicia, la novela recorre escenarios como la Costa da Morte y el Hospital Real de Santiago, construyendo un drama histórico inspirado en una vivencia personal de la propia autora. Su protagonista, Sofía, nacida en 1939, guía un relato donde la inocencia infantil convive con una lucidez precoz, en una narración que transita entre el recuerdo, la fantasía, el trauma y la esperanza.

La obra aborda temas como la violencia institucional, el uso del cuerpo femenino como campo de batalla y el horror de los experimentos médicos del franquismo, todo ello sostenido por una prosa poética y sensorial que refleja la sensibilidad literaria de Ángela Banzas.

Una trayectoria en ascenso

Ángela Banzas (Santiago de Compostela, 1982) debutó en 2021 con El silencio de las olas y, desde entonces, ha publicado La conjura de la niebla, La sombra de la rosa y El aliento de las llamas. Licenciada en Ciencias Políticas y con un MBA, sus obras han cosechado reconocimiento de crítica y público.

Con Cuando el viento hable, su quinta novela, la autora se reafirma como una de las voces más prometedoras de la narrativa contemporánea, consolidando un estilo propio que combina fuerza emocional, mirada histórica y un profundo compromiso con la memoria.