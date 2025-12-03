Adjudicadas las obras para restaurar la facultad de Geografía e Historia | Así será el centro tras la reforma

La Facultad de Geografía e Historia de la USC, donde se llevará a cabo la intervención de restauración y reforma adjudicada por el Consorcio de Santiago

El Consorcio de Santiago ha adjudicado el contrato para ejecutar una intervención integral en la facultad de Geografía e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela, centrada en la restauración, conservación y limpieza de las fachadas este y sur del claustro, así como en la habilitación de un nuevo espacio interior destinado al depósito de publicaciones periódicas de la biblioteca del centro. La adjudicación se publicó este 3 de diciembre en la Plataforma de Contratación del Estado.

La empresa CYS Hispania S.L. será la encargada de acometer los trabajos, con un presupuesto de 356.366,02 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. Según el Consorcio, la actuación se organizará de modo que no interfiera en la actividad del alumnado y del personal, ya que los espacios afectados cuentan con accesos a las zonas exteriores e interiores de circulación general del edificio.

Restauración de las fachadas y un nuevo espacio

Las obras previstas en las fachadas sur y este del claustro actuarán exclusivamente sobre las fábricas pétreas, con el objetivo de detener y estabilizar los procesos de alteración provocados por la degradación biológica, ambiental, constructiva y antrópica. La intervención incluye la reparación de los daños más relevantes y una limpieza integral para garantizar la conservación del conjunto.

Patio central de la facultad de Geografía e Historia de la USC USC

Además, la actuación interior permitirá habilitar un espacio propio para el depósito de publicaciones periódicas, que desde septiembre de 2024 se encontraban temporalmente ubicadas en la cafetería de la facultad.

Actuación posible gracias a una subvención En enero de 2025, la Universidade de Santiago de Compostela recibió una subvención directa del Consorcio de Santiago para acometer esta reforma, gracias al incremento de las aportaciones de las administraciones consorciadas —Administración General del Estado, Xunta de Galicia y Concello de Santiago— en los presupuestos de 2025.

Los trabajos incluirán la demolición de tabiques y falsos techos, la renovación de instalaciones de electricidad, datos y protección contra incendios, así como repasos en pavimentos y el pintado de paramentos.