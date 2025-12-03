Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

A Real Filharmonía de Galicia presenta “Irmandade”, un programa que conecta xeracións e estilos musicais

A proposta inclúe a estrea dunha obra de Carme Rodríguez e pezas de Pärt, Bacewicz e Farrenc, con concertos en Santiago e Lugo dirixidos por Baldur Brönnimann

Redacción
03/12/2025 11:34
Real Filharmonía de Galicia
Baldur Brönnimann e a compositora Carme Rodríguez participarán no encontro previo ao concerto en Santiago
Concello de Santiago
A Real Filharmonía de Galicia presenta esta semana o seu novo programa, “Irmandade”, un percorrido musical que une xeracións, estilos e sensibilidades a través de catro obras de destacadas figuras da creación internacional. Os concertos terán lugar o 4 de decembro ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia e o 5 de decembro ás 20.00 horas no Círculo das Artes (Lugo), baixo a dirección do director titular e artístico da RFG, Baldur Brönnimann.

Como antesala ao concerto de Santiago, o público poderá participar no ciclo “Conversando con…”, un encontro aberto con Baldur Brönnimann e coa compositora Carme Rodríguez, que terá lugar na Sala Mozart ás 19.45 horas. Un espazo pensado para compartir ideas, coñecer de preto o proceso creativo e ofrecer unha experiencia máis ampla arredor da música.

O programa desta semana propón unha viaxe musical que conecta distintas xeracións, estilos e sensibilidades a través das obras de tres compositoras e un compositor. Desde a espiritualidade minimalista de Arvo Pärt, con "Fratres(do latín, irmáns), ata a forza expresiva do "Concerto para orquestra de corda", de Grazyna Bacewicz, pasando pola creación máis recente coa estrea absoluta de "Arborescente" de Carme Rodríguez, e culminando coa elegancia romántica da "Sinfonía nº 3" de Louise Farrenc. 

O público poderá gozar deste programa en dúas ocasións: a primeira delas no Auditorio de Galicia, o día 4 de decembro, ás 20.30 horas. As entradas poden mercarse na web de Compostela Cultura, no despacho de billetes da Zona C e no do Auditorio (neste caso, só o día do concerto dende unha hora antes do seu comezo) a un prezo de 15€.

