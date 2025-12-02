Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La Xunta presiona para salvar la descentralización de Medicina y avisa: “No habrá más plazas ni más financiación”

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, alerta de que el convenio está en “tiempo de descuento” y defiende que los gallegos “no pagarán más por lo mismo”

Eladio Lois
02/12/2025 13:02
Exterior de la Facultad de Medicina de la USC
Exterior de la Facultad de Medicina de la USC
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, instó este martes en declaraciones a medios a “salvar” el acuerdo de descentralización del Grado de Medicina, un pacto que, según señaló, se encuentra ya en “tiempo de descuento”. El representante del Gobierno gallego recordó que el convenio había sido aceptado previamente por las tres universidades y por las consellerías de Sanidade y Educación, y que su ruptura abre un escenario que considera “complejo y difícil”.

Maite Flores, candidata a rectora de la USC

Maite Flores oficializa su candidatura a rectora de la USC y carga contra la descentralización de Medicina

Rodríguez defendió que el modelo descentralizado permitiría afrontar desafíos clave en Galicia, como el relevo generacional del personal sanitario, la incorporación de profesionales de los complejos hospitalarios de A Coruña y Vigo a la docencia y la coordinación entre los grandes equipamientos sanitarios del país.

Mismas plazas y mismo presupuesto

El conselleiro subrayó que, incluso si el acuerdo finalmente se bloquea, no habrá un incremento de plazas de primer curso ni un aumento de los recursos destinados al grado. Actualmente, la oferta es de 400 plazas, una cifra que, según explicó, responde a los estudios que apuntan que Galicia necesita entre 300 y 400 nuevos médicos por año.

Rodríguez insistió en que este volumen formativo ya responde a las necesidades del sistema sanitario. Por ello, advirtió: “Va a haber las mismas plazas y va a haber un reparto de la financiación”. Y añadió que la Administración autonómica no destinará más fondos a un mismo objetivo solo por desacuerdos internos: “Los gallegos no van a pagar más recursos”.

Durante su intervención, el conselleiro apeló a la necesidad de actuar con claridad antes de que se adopten decisiones definitivas. “Queremos que se sea consciente del escenario que se abre por delante”, señaló, al tiempo que reiteró que desde la Xunta mantienen la convicción de que el modelo descentralizado “es lo mejor para la docencia sanitaria y lo mejor para Galicia”.

Rodríguez recordó que la autonomía universitaria “debe convivir con la responsabilidad”, puesto que las universidades son instituciones públicas que gestionan recursos públicos. En ese sentido, subrayó la importancia de alcanzar un consenso amplio que integre a profesorado, estudiantes y todos los agentes implicados.

Conversaciones abiertas pero discretas

El conselleiro afirmó haber mantenido conversaciones con las partes para intentar reconducir la situación y aseguró percibir una “visión general” de que es necesario lograr un entendimiento. Aun así, evitó dar detalles sobre el contenido de las negociaciones por considerar que no le corresponde hacerlo público.

Sí dejó claro que la Xunta no permanecerá pasiva: “Seríamos unos irresponsables si nos estuviésemos quietos”, afirmó, dejando la puerta abierta a nuevas acciones para intentar reconducir el acuerdo en las próximas semanas.

