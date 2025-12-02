‘Un viaje por Galicia’, el documental que regresa un siglo después para mostrar la vida gallega de 1929

La proyección tuvo lugar esta tarde en Santiago EP

Un fragmento de Un viaje por Galicia, considerado el primer largometraje documental del cine mudo rodado en Galicia, se proyectó este martes por primera vez en el Museo do Pobo Galego. La pieza, dirigida en 1929 por Luis R. Alonso, permite observar con nitidez el cotidiano de la Galicia de hace un siglo y constituye la única película de preguerra conservada íntegramente.

La obra llega a esta primera exhibición tras un proceso de recuperación que partió de la copia en celuloide custodiada durante décadas por el Archivo de la Diputación de A Coruña, desde donde fue enviada posteriormente a la Filmoteca Nacional para su tratamiento y preservación. El fragmento proyectado muestra escenas de localidades de A Coruña y permite comprobar la calidad fotográfica y el detallismo de un registro que, durante años, permaneció prácticamente inaccesible.

Memoria colectiva y contexto histórico

En el acto, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, destacó que la película representa “una parte fundamental” de la memoria gallega, al tiempo que subrayó su capacidad para revivir la Galicia de hace casi 100 años. Para él, “recuperar esta película es recuperar parte del alma de un país”, en un momento histórico marcado por el crack de 1929, el final de los llamados “felices años veinte” y el agotamiento de la dictadura de Primo de Rivera.

En Galicia, aquel período supuso una transición entre la sociedad rural tradicional y una modernidad incipiente. Es en ese contexto donde nace el proyecto de Alonso, concebido como escaparate para la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en la que provincias y regiones buscaban mostrar su identidad al exterior.

Un retrato de las cuatro provincias

La cámara del director recorrió toda Galicia, recogiendo paisajes, escenas de trabajo agrícola y marinero, celebraciones populares, la vida en los balnearios y diversos oficios. Para González Formoso, las imágenes conforman “un documento de valor incalculable” que permite observar el nacimiento de la Galicia contemporánea, sus modos de vida y sus transformaciones.

El historiador y catedrático de la USC José Luis Castro de Paz, encargado de contextualizar la película durante la presentación, calificó el filme de “tesoro audiovisual” por su calidad fotográfica y subrayó que “el fragmento de la película que se pone hoy, es la primera vez que se proyecta”. En el acto participó también la presidenta del Museo do Pobo Galego, Concha Losada.

Restauración y nueva banda sonora

La restauración del documental permitió recuperar su textura, montaje y ritmo originales, y se ha completado con una banda sonora creada por Maximino Zumalave, basada en obras de compositores contemporáneos al filme como Rodríguez Losada o Andrés Gaos. La música fue interpretada en directo por el Cuarteto Novecento, dotando a la exhibición de una dimensión emocional y patrimonial que refuerza su carácter histórico.

Con esta primera proyección pública, Un viaje por Galicia inicia una nueva etapa que devuelve a la ciudadanía un fragmento esencial de la memoria filmada de Galicia y revitaliza uno de los tesoros más singulares del patrimonio audiovisual gallego.