Un estudio liderado desde Santiago identifica una técnica más precisa para predecir el Alzheimer

Equipo del CiMUS e IDIS implicado en el estudio que demuestra la precisión del PET de tau para anticipar la progresión del Alzheimer Cedida

Un estudio internacional co-liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y el CiMUS de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) demuestra que las tomografías PET de tau pueden transformar la forma en que se diagnostica y se predice la evolución del Alzheimer. Los resultados del trabajo, publicados en la revista Jama, se basan en el análisis de imágenes PET de 6.514 personas de 13 países.

El proyecto está coordinado por el investigador Alexis Moscoso Rial, que regresó recientemente al CiMUS y al Departamento de Medicina Nuclear tras cinco años de formación postdoctoral en la Universidad de Gotemburgo. La investigación demuestra que esta técnica no solo permite visualizar la patología tau, característica del Alzheimer, sino que además identifica con mayor precisión qué personas tienen realmente riesgo de desarrollar pérdida de memoria y demencia.

Según explica Moscoso, otras pruebas —como el PET de amiloide o los análisis de líquido cefalorraquídeo— pueden mostrar resultados alterados incluso en personas que nunca desarrollarán síntomas. El PET de tau, en cambio, “ayuda a cerrar esa brecha”, porque conecta los cambios cerebrales con el riesgo clínico real.

Una herramienta más fiable para guiar decisiones médicas

El estudio subraya el potencial del PET de tau como biomarcador clínico para clasificar la enfermedad, orientar decisiones médicas y mejorar el diseño de futuros ensayos terapéuticos. Esta capacidad para distinguir entre personas con hallazgos cerebrales sin repercusión clínica y personas con alta probabilidad de progresión permitirá evitar tratamientos innecesarios y centrar la atención donde más se necesita.

Los resultados del estudio darán paso ahora a un ensayo clínico liderado desde el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para evaluar el uso del PET de tau en otras enfermedades neurodegenerativas conocidas como taupatías. El proyecto está impulsado por la jefa de Servicio de Medicina Nuclear del CHUS, Virginia Pubul, y coordinado por el neurólogo Anxo M. Minguillón.

Ejemplo de una prueba tau Cedida

El ensayo contará con pacientes de toda Galicia e implicará a múltiples hospitales, entre ellos el CHUAC, el Hospital Álvaro Cunqueiro, el CHU de Pontevedra, el Hospital Lucus Augusti y el CHU de Ourense. El objetivo principal será comprobar si un nuevo radiofármaco permite monitorizar con precisión la acumulación de tau en el cerebro, un paso clave para avanzar en futuras terapias.

Asimismo, el proyecto requerirá una compleja logística: fabricación de radiofármacos en Barcelona y Madrid, transporte especializado, reclutamiento de pacientes y análisis avanzados en el propio CHUS y en el Grupo de Imagen Molecular del IDIS, con participación de Alexis Moscoso y Pablo Aguiar.