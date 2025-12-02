Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un estudio liderado desde Santiago identifica una técnica más precisa para predecir el Alzheimer

La investigación, publicada en Jama, analizó más de 6.500 imágenes de 13 países y permitirá iniciar un nuevo ensayo clínico en el CHUS

Eladio Lois
Eladio Lois
02/12/2025 14:48
Equipo del CiMUS e IDIS implicado en el estudio que demuestra la precisión del PET de tau para anticipar la progresión del Alzheimer
Equipo del CiMUS e IDIS implicado en el estudio que demuestra la precisión del PET de tau para anticipar la progresión del Alzheimer
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Un estudio internacional co-liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y el CiMUS de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) demuestra que las tomografías PET de tau pueden transformar la forma en que se diagnostica y se predice la evolución del Alzheimer. Los resultados del trabajo, publicados en la revista Jama, se basan en el análisis de imágenes PET de 6.514 personas de 13 países.

Gómez Caamaño, junto a responsables sanitarios, supervisa el funcionamiento de la unidad móvil de radiología de la área sanitaria de Santiago y Barbanza

La Xunta destaca el “proyecto pionero” de la unidad móvil de radiología de Santiago y Barbanza

Más información

El proyecto está coordinado por el investigador Alexis Moscoso Rial, que regresó recientemente al CiMUS y al Departamento de Medicina Nuclear tras cinco años de formación postdoctoral en la Universidad de Gotemburgo. La investigación demuestra que esta técnica no solo permite visualizar la patología tau, característica del Alzheimer, sino que además identifica con mayor precisión qué personas tienen realmente riesgo de desarrollar pérdida de memoria y demencia.

Según explica Moscoso, otras pruebas —como el PET de amiloide o los análisis de líquido cefalorraquídeo— pueden mostrar resultados alterados incluso en personas que nunca desarrollarán síntomas. El PET de tau, en cambio, “ayuda a cerrar esa brecha”, porque conecta los cambios cerebrales con el riesgo clínico real.

Una herramienta más fiable para guiar decisiones médicas

El estudio subraya el potencial del PET de tau como biomarcador clínico para clasificar la enfermedad, orientar decisiones médicas y mejorar el diseño de futuros ensayos terapéuticos. Esta capacidad para distinguir entre personas con hallazgos cerebrales sin repercusión clínica y personas con alta probabilidad de progresión permitirá evitar tratamientos innecesarios y centrar la atención donde más se necesita.

Los resultados del estudio darán paso ahora a un ensayo clínico liderado desde el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para evaluar el uso del PET de tau en otras enfermedades neurodegenerativas conocidas como taupatías. El proyecto está impulsado por la jefa de Servicio de Medicina Nuclear del CHUS, Virginia Pubul, y coordinado por el neurólogo Anxo M. Minguillón.

Ejemplo de una prueba tau
Ejemplo de una prueba tau
Cedida

El ensayo contará con pacientes de toda Galicia e implicará a múltiples hospitales, entre ellos el CHUAC, el Hospital Álvaro Cunqueiro, el CHU de Pontevedra, el Hospital Lucus Augusti y el CHU de Ourense. El objetivo principal será comprobar si un nuevo radiofármaco permite monitorizar con precisión la acumulación de tau en el cerebro, un paso clave para avanzar en futuras terapias.

Asimismo, el proyecto requerirá una compleja logística: fabricación de radiofármacos en Barcelona y Madrid, transporte especializado, reclutamiento de pacientes y análisis avanzados en el propio CHUS y en el Grupo de Imagen Molecular del IDIS, con participación de Alexis Moscoso y Pablo Aguiar.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Uno de los platos fuertes será el espectáculo del Mago Richard, este próximo 5 de diciembre

'Brión Inclúe' celebra su octava edición con una programación centrada en la inclusión y la participación cultural
Eladio González Lois
Alumnado de 5º e 6º de Primaria do CPI Antonio Orza Couto, durante a décima edición do Pleno Infantil celebrado no salón de plenos de Boqueixón

O Pleno Infantil de Boqueixón cumpre dez edicións debatendo sobre os dereitos dixitais da infancia
Eladio González Lois
Gonzalo Muiños durante un pleno municipal conversando coa Alcaldesa e as tenentes de Alcaldesa

Muíños acusa á alcaldesa de mentir tras o segundo peche do túnel do Hórreo
Redacción
Goretti Sanmartín e Xesús Domínguez

O Concello dá por finalizada a reurbanización de Puente la Reina
Redacción