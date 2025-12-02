Roi inicia una nueva trilogía musical con la canción 'Te quiero querer'

Roi presenta 'Te quiero querer', el primer capítulo de su segunda trilogía inspirada en la estética pop y el universo de los juguetes

Tras cerrar la Primera Trilogía de su proyecto conceptual R01, formada por 'Perfecto Desastre', 'Cómo te va?' y 'Dime si vas a venir', Roi abre una nueva etapa con 'Te quiero querer', el primer capítulo de la segunda trilogía de este universo artístico inspirado en la cultura pop y la estética de los juguetes.

'Te quiero querer', que ya está disponible en plataformas, explora un sentimiento universal: querer volver a sentir sin tener del todo claro cómo hacerlo. Roi lo cuenta así: “'Te quiero querer’ habla de ese punto en el que quieres avanzar, pero te da miedo que vuelva a salir mal. No es falta de ganas, es vértigo. Es una frase que todos hemos pensado alguna vez sin decirla en voz alta.”

El artista expresa sin filtros la inseguridad, reconociendo que a veces piensa demasiado, evita mirar de frente o se esconde tras excusas. Sin embargo, la canción insiste en algo esencial: “No significa que yo quiera verte ir hacia otro lugar”. Es un retrato honesto de alguien que quiere querer bien, desde la fragilidad, desde el miedo y también desde la esperanza.

“Me gusta pensar que esta canción acompaña a quien está intentando volver a confiar. Que diga: ‘Te entiendo, yo también pasé por ahí’”, añade Roi.