Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Roi inicia una nueva trilogía musical con la canción 'Te quiero querer'

El artista abre etapa con un tema que profundiza en el vértigo de volver a sentir y en la vulnerabilidad emocional

Redacción
02/12/2025 11:16
Roi en 'Te quiero querer'
Roi presenta 'Te quiero querer', el primer capítulo de su segunda trilogía inspirada en la estética pop y el universo de los juguetes
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Tras cerrar la Primera Trilogía de su proyecto conceptual R01, formada por 'Perfecto Desastre', 'Cómo te va?' y 'Dime si vas a venir', Roi abre una nueva etapa con 'Te quiero querer', el primer capítulo de la segunda trilogía de este universo artístico inspirado en la cultura pop y la estética de los juguetes.

'Te quiero querer', que ya está disponible en plataformas, explora un sentimiento universal: querer volver a sentir sin tener del todo claro cómo hacerlo. Roi lo cuenta así: “'Te quiero querer’ habla de ese punto en el que quieres avanzar, pero te da miedo que vuelva a salir mal. No es falta de ganas, es vértigo. Es una frase que todos hemos pensado alguna vez sin decirla en voz alta.”

El artista expresa sin filtros la inseguridad, reconociendo que a veces piensa demasiado, evita mirar de frente o se esconde tras excusas. Sin embargo, la canción insiste en algo esencial: No significa que yo quiera verte ir hacia otro lugar”. Es un retrato honesto de alguien que quiere querer bien, desde la fragilidad, desde el miedo y también desde la esperanza.

“Me gusta pensar que esta canción acompaña a quien está intentando volver a confiar. Que diga: ‘Te entiendo, yo también pasé por ahí’”, añade Roi.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Uno de los platos fuertes será el espectáculo del Mago Richard, este próximo 5 de diciembre

'Brión Inclúe' celebra su octava edición con una programación centrada en la inclusión y la participación cultural
Eladio González Lois
Alumnado de 5º e 6º de Primaria do CPI Antonio Orza Couto, durante a décima edición do Pleno Infantil celebrado no salón de plenos de Boqueixón

O Pleno Infantil de Boqueixón cumpre dez edicións debatendo sobre os dereitos dixitais da infancia
Eladio González Lois
Gonzalo Muiños durante un pleno municipal conversando coa Alcaldesa e as tenentes de Alcaldesa

Muíños acusa á alcaldesa de mentir tras o segundo peche do túnel do Hórreo
Redacción
Goretti Sanmartín e Xesús Domínguez

O Concello dá por finalizada a reurbanización de Puente la Reina
Redacción