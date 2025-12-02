Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Pleno Infantil de Boqueixón cumpre dez edicións debatendo sobre os dereitos dixitais da infancia

Alumnos e alumnas do CPI Antonio Orza Couto trasladaron ao alcalde as súas propostas sobre seguridade, privacidade e bo uso da tecnoloxía

Eladio Lois
Eladio Lois
02/12/2025 18:28
Alumnado de 5º e 6º de Primaria do CPI Antonio Orza Couto, durante a décima edición do Pleno Infantil celebrado no salón de plenos de Boqueixón
Alumnado de 5º e 6º de Primaria do CPI Antonio Orza Couto, durante a décima edición do Pleno Infantil celebrado no salón de plenos de Boqueixón
Cedida
O salón de plenos do Concello de Boqueixón acolleu este martes a décima edición do Pleno Infantil, unha iniciativa organizada polo Departamento de Servizos Sociais coincidindo coa conmemoración do Día Internacional dos Dereitos dos Nenos e das Nenas. Un total de 42 estudantes de 5º e 6º de Primaria do CPI Antonio Orza Couto participaron activamente na sesión, expoñendo as súas preocupacións e reflexións arredor dos dereitos dixitais da infancia.

Equipo del CiMUS e IDIS implicado en el estudio que demuestra la precisión del PET de tau para anticipar la progresión del Alzheimer

Un estudio liderado desde Santiago identifica una técnica más precisa para predecir el Alzheimer

Más información

Os alumnos resumiron estes dereitos nun cartaz colectivo no que reivindicaban privacidade, seguridade, respecto, acceso á información veraz e equilibrio no uso da tecnoloxía. Ademais, compartiron consellos prácticos: “penso antes de compartir”, “comprobo se algo é verdade”, “non falo con descoñecidos” e “aviso a un adulto se algo me preocupa”.

Os “concelleiros por un día” toman a palabra

O alcalde, Ovidio Rodeiro Tato, deu a benvida ao alumnado e ao profesorado, explicando que o salón de plenos é o espazo onde se toman “as decisións máis importantes” para a vida no municipio: educación, servizos sociais, infraestruturas e proxectos que afectan ao día a día da veciñanza.

A continuación, Rodeiro cedeu a palabra aos 12 “concelleiros e concelleiras por un día”, que trasladaron propostas e peticións centradas en mellorar o coñecemento sobre o uso das redes sociais tanto para nenos como para adultos. Moitos deles recoñeceron que nas súas familias existen dúbidas sobre o funcionamento do mundo dixital e consideraron necesaria unha formación específica.

Tras as intervencións iniciais, a sesión continuou cunha rolda de rogos e preguntas, na que o alumnado expuxo diferentes necesidades detectadas no municipio. O alcalde comprometeuse a instalar unha árbore de Nadal no colexio e anunciou que se organizará unha excursión ao Aquapark de Cerceda no verán, logo de que os estudantes lamentasen a posibilidade de non ter viaxe de fin de curso este ano.

A xornada rematou cun pequeno acto de agradecemento, no que cada participante recibiu un caderno do 25N e un tazón do Concello de Boqueixón coa imaxe da ponte de Ponte Ledesma.

