Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Concello dá por finalizada a reurbanización de Puente la Reina

A alcaldesa destaca o ancho das novas beirarrúas, a mellora das redes e a creación dunha faixa verde que aumentará a accesibilidade e a habitabilidade da rúa

Redacción
02/12/2025 18:14
Goretti Sanmartín e Xesús Domínguez
A intervención inclúe a substitución do chapado por pavimento accesible, a instalación dunha rede separativa de saneamento e a plantación de nova arborización
Concello de Santiago
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e o concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, desprazáronse na mañá deste martes á rúa Puente La Reina, que se atopa na fase final de reurbanización, coa previsión de que sexa posta en funcionamento este mesmo mes, tras un investimento de 493.294,01 euros e cinco meses de execución dos traballos, desde o mes de xuño, paramellorar a calidade de vida da veciñanza.

A alcaldesa valorou esta “remodelación importante” que está “practicamente executada ao 100%", segundo avanzou, e que significou unha mellora da accesibilidade e a funcionalidade da zona cunha “mudanza dos pavimentos, sobre todo un ancheamento das beirarrúas segundo criterios de accesibilidade”.

A rexedora destacou tamén que as obras permitiron realizar un importante cambio das redes de subministracións e servizos, así como unha mellora en canto á habitabilidade grazas á plantación de árbores creando unha faixa verde. Todo isto, con criterios de busca da eficiencia enerxética que se enmarca, sinalou Sanmartín, “nun momento de transformación importante de Santiago de Compostela” e realizado “de maneira participada, falando e colaborando coa veciñanza”.

Mellora da accesibilidade e a funcionalidade

Para lograr a mellora da accesibiliiade e a funcionalidade da rúa, reorganizouse o espazo dispoñible, mantendo un carril único de circulación. As novas beirarrúas son máis amplas e sen resaltes ou descontinuidades. Na intersección con otras rúas, tamén se acurtarán os puntos de cruzamento e elevaranse os pasos de peóns para mellorar a seguridade.

Para a mellora da calidade ambiental, colocouse unha faixa de vede contínua en toda a rúa que aumenta o verde urbano, engadindo novos exemplares, dunha forma máis ordenada e contínua, que mellorará a calidade e a habitabildiade do espazo desta rúa.

As redes de servizos públicos melloráronse grazas á renovación das redes de servizos existentes. Impantouse unha nova rede de saneamento separativa e a inrfaestrutura necesaria para o soterrado das cablaxes de telecomunicacións.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Uno de los platos fuertes será el espectáculo del Mago Richard, este próximo 5 de diciembre

'Brión Inclúe' celebra su octava edición con una programación centrada en la inclusión y la participación cultural
Eladio González Lois
Alumnado de 5º e 6º de Primaria do CPI Antonio Orza Couto, durante a décima edición do Pleno Infantil celebrado no salón de plenos de Boqueixón

O Pleno Infantil de Boqueixón cumpre dez edicións debatendo sobre os dereitos dixitais da infancia
Eladio González Lois
Gonzalo Muiños durante un pleno municipal conversando coa Alcaldesa e as tenentes de Alcaldesa

Muíños acusa á alcaldesa de mentir tras o segundo peche do túnel do Hórreo
Redacción
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño

Gómez Caamaño pide ao Ministerio un acordo para evitar a folga médica de decembro
Agencias