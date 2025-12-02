O Concello dá por finalizada a reurbanización de Puente la Reina
A alcaldesa destaca o ancho das novas beirarrúas, a mellora das redes e a creación dunha faixa verde que aumentará a accesibilidade e a habitabilidade da rúa
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e o concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, desprazáronse na mañá deste martes á rúa Puente La Reina, que se atopa na fase final de reurbanización, coa previsión de que sexa posta en funcionamento este mesmo mes, tras un investimento de 493.294,01 euros e cinco meses de execución dos traballos, desde o mes de xuño, paramellorar a calidade de vida da veciñanza.
A alcaldesa valorou esta “remodelación importante” que está “practicamente executada ao 100%", segundo avanzou, e que significou unha mellora da accesibilidade e a funcionalidade da zona cunha “mudanza dos pavimentos, sobre todo un ancheamento das beirarrúas segundo criterios de accesibilidade”.
A rexedora destacou tamén que as obras permitiron realizar un importante cambio das redes de subministracións e servizos, así como unha mellora en canto á habitabilidade grazas á plantación de árbores creando unha faixa verde. Todo isto, con criterios de busca da eficiencia enerxética que se enmarca, sinalou Sanmartín, “nun momento de transformación importante de Santiago de Compostela” e realizado “de maneira participada, falando e colaborando coa veciñanza”.
Mellora da accesibilidade e a funcionalidade
Para lograr a mellora da accesibiliiade e a funcionalidade da rúa, reorganizouse o espazo dispoñible, mantendo un carril único de circulación. As novas beirarrúas son máis amplas e sen resaltes ou descontinuidades. Na intersección con otras rúas, tamén se acurtarán os puntos de cruzamento e elevaranse os pasos de peóns para mellorar a seguridade.
Para a mellora da calidade ambiental, colocouse unha faixa de vede contínua en toda a rúa que aumenta o verde urbano, engadindo novos exemplares, dunha forma máis ordenada e contínua, que mellorará a calidade e a habitabildiade do espazo desta rúa.
As redes de servizos públicos melloráronse grazas á renovación das redes de servizos existentes. Impantouse unha nova rede de saneamento separativa e a inrfaestrutura necesaria para o soterrado das cablaxes de telecomunicacións.