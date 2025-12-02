Mi cuenta

Santiago de Compostela

Muíños acusa á alcaldesa de mentir tras o segundo peche do túnel do Hórreo

O concelleiro non adscrito atribúe a situación a unha “neglixente xestión” dos recursos humanos e reclama un acordo urxente cos sindicatos para recuperar as horas extra en Policía Local e Bombeiros

Redacción
02/12/2025 18:14
Gonzalo Muiños durante un pleno municipal conversando coa Alcaldesa e as tenentes de Alcaldesa
Cedida
O túnel do Hórreo volveu pechar esta noite por segunda vez en quince días: unha situación que, a ollos do concelleiro non adscrito, Gonzalo Muíños, demostra que a Alcaldesa “volveu mentir a toda a cidadanía”. 

Así o denunciou este martes lembrando que o goberno local xustificara o peche que se produciu na madrugada do xoves pola morte dun familiar dun policía local: “Dixeron que non tiveron tempo a buscar un reemplazo e acusáronnos de alarmistas, pero esta mañá volvemos vivir longuísimas retencións por culpa da falta de efectivos”.

Desvío en el túnel del Hórreo durante esta pasada noche

El túnel del Hórreo, cerrado otra vez por falta de agentes

Más información

Muíños insiste en sinalar que esta crise de seguridade débese “única e exclusivamente a unha neglixente xestión dos recursos humanos”, primeiro “acumulando máis de dous millóns de euros de horas extraordinarias sen aboar a Policía Local e Bombeiros” e, agora, cunha “incapacidade absoluta” para negociar cos sindicatos para que volvan prestar horas extras “imprescindibles para a viabilidade de ambos servizos”.

O propio Muíños xa cualificara de “falta de respecto” a proposta elevada polo goberno local para atender as subidas de salario que reclaman os axentes de ambos servizos: a proposta suporía que a hora extraordinaria se pague un céntimo máis que a ordinaria.

Solucións ou cambios

O portavoz das concelleiras non adscritas reclamou unha solución inmediata, que irremediablemente pasaría por chegar a un acordo cos sindicatos para que os axentes de Policía Local e Bombeiros prestasen novamente horas extraordinarias voluntarias, ao tempo que se desbloquean os procesos selectivos pendentes. De feito, lembra Muíños que hai 12 prazas pendentes de convocar para o servizo de bombeiros do 2023 e 2024.

Así as cousas, as non adscritas lanzan un ultimátum ao goberno local: “ou se alcanza unha solución canto antes ou a señora Sanmartín deberá ofrecer algún cambio no seu goberno, porque está claro que isto así non funciona” remataba Muíños este martes advertindo que “así o esixiremos”.

