La Xunta destaca el “proyecto pionero” de la unidad móvil de radiología de Santiago y Barbanza

Gómez Caamaño, junto a responsables sanitarios, supervisa el funcionamiento de la unidad móvil de radiología de la área sanitaria de Santiago y Barbanza Luis Polo

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó este martes la unidad móvil de radiología que presta servicio en los municipios de la área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. Según destacó, el proyecto —en marcha desde noviembre del pasado año— ha permitido realizar casi 6.200 pruebas a cerca de 5.700 pacientes, consolidándose como una herramienta clave para facilitar el acceso a diagnósticos en zonas rurales.

La Xunta presiona para salvar la descentralización de Medicina y avisa: “No habrá más plazas ni más financiación” Más información

Acompañado por la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, y por el gerente del área sanitaria, Ángel Facio, el conselleiro conoció de primera mano el funcionamiento del dispositivo, situado este martes frente al centro de salud de Ordes.

Cobertura para seis municipios y 32.000 vecinos

La unidad móvil atiende a los municipios de Ordes, Trazo, Frades, Tordoia, Mesía y Santa Comba, a los que se desplaza en distintos días de la semana. En total, su área de influencia alcanza a cerca de 32.000 personas, que pueden acceder a pruebas radiológicas sin necesidad de desplazarse a centros hospitalarios.

El proyecto, financiado a través del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad, supuso una inversión de casi 370.000 euros. Su puesta en marcha responde al objetivo de reforzar la atención primaria, que el conselleiro definió como “el corazón del sistema sanitario”.

Gómez Caamaño destacó que la unidad evita una media de cien desplazamientos semanales para acceder a servicios de radiología, una reducción que equivale a más de 6.000 kilómetros por carretera. El conselleiro enmarcó este dato en el compromiso de la sanidad pública gallega con la sostenibilidad y con la descentralización de servicios, especialmente en zonas rurales con población envejecida.