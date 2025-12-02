Mi cuenta

Santiago de Compostela

Gómez Caamaño pide ao Ministerio un acordo para evitar a folga médica de decembro

O conselleiro reclama á ministra Mónica García que negocie para desconvocar o paro previsto do 9 ao 12 de decembro polo Estatuto Marco

Agencias
02/12/2025 15:39
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño
A folga coincide coa previsión dun pico de infeccións respiratorias e podería aumentar a presión nas Urxencias hospitalarias
Europa Press
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reiterado su petición a la ministra de Sanidad, Mónica García, de que haga un "esfuerzo negociador" para deconvocar la huelga de médicos prevista para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre por el Estatuto Marco.

En declaraciones a los medios, el responsable autonómico ha insistido en su petición al Gobierno, destacando que el paro se uniría al puente de diciembre, "con lo que serían nueve o 10 días sin médicos".

"Le exigimos responsabilidad a la ministra en este tema y que haga un esfuerzo por intentar desconvocar o retrasar la huelga, además, en una época muy mala, con pico de infecciones respiratorias", ha señalado.

Esto, apunta, podría sobrecargar los servicios de Urgencias de los hospitales, dificultando, entre otras cosas, que se den altas, por ejemplo. "Es un circulo perverso. Esperamos que se llegue a un acuerdo", ha asegurado.

