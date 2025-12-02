Mi cuenta

Santiago de Compostela

Estas son las 6 mejores ofertas de empleo en Santiago | Diciembre 2025

Responsables de expansión, coordinadores laborales, personal de tienda y repartidores encabezan la nueva demanda laboral en la ciudad

Eladio Lois
Eladio Lois
02/12/2025 12:32
Uno de los perfiles más demandados actualmente es el de repartidor de paquetería
Uno de los perfiles más demandados actualmente es el de repartidor de paquetería
Redacción
Santiago de Compostela continúa consolidándose como un polo de empleo en sectores como la hostelería, la tecnología, la educación, el retail y la logística. La ciudad, marcada por su peso turístico y universitario, mantiene una demanda estable de profesionales, especialmente en puestos cualificados y en servicios vinculados a la atención al público.

A continuación, se recogen las ofertas más destacadas publicadas recientemente en diferentes portales de empleo, todas ellas con proceso de inscripción activo.

Responsable de Expansión en Dia España

a cadena Dia España busca incorporar un Responsable de Expansión para su delegación en Santiago. La oferta está dirigida a titulados en Derecho, ADE, Arquitectura o Ingeniería, con experiencia mínima de dos años en el sector retail. El puesto ofrece contrato indefinido a jornada completa y valora formación en urbanismo y conocimientos del mercado inmobiliario.

Inscripción: https://empleo.dia.es/jobs/6833876-responsable-de-expansion-en-santiago-de-compostela

Repartidor/a de paquetería

Una empresa del sector logístico selecciona repartidores para cubrir rutas en Santiago de Compostela. Se ofrece contrato a tiempo completo y una oportunidad de crecimiento en una compañía líder del sector.

Inscripción: https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-repartidores/repartidor_paqueteria-5229787.htm

Coordinador/a Laboral en AceleraT

La consultora AceleraT busca un coordinador o coordinadora laboral con más de cinco años de experiencia en la gestión del ciclo completo de nóminas y administración laboral. El puesto ofrece contrato indefinido, jornada completa y retribución ajustada al perfil, además de revisión anual.

Inscripción: https://www.linkedin.com/jobs/view/coordinador-a-laboral-at-acelerat-4325158200/

Personal para tienda en Elena Miró

La marca de moda Elena Miró selecciona personal para su tienda en Santiago. Se ofrece contrato temporal a jornada completa y se requiere una experiencia profesional de entre dos y cinco años.

Inscripción: https://es.fashionjobs.com/empleo/Sales-assistant-santiago-36-h,10968461.html

Repartidor/a de furgoneta en Adecco

La empresa Adecco publica una vacante para repartidor/a de furgoneta en la ciudad. Se valora experiencia previa en paquetería y manejo de aplicaciones móviles. Es necesario disponer de carnet B con más de 8 puntos, un mínimo de un año de antigüedad y disponibilidad para trabajar de lunes a domingo con descansos rotativos.

Inscripción: https://www.adecco.com/es-es/ofertas-trabajo/repartidora-furgoneta-carnet-b-santiago-santiago-de-compostela-la-corua/3de6aa77028934e89a72a373a6aa4d1c

Recepcionista para BÖR Studio

El estudio BÖR Studio busca recepcionista con buena presencia, actitud amable y habilidades en atención al cliente y ventas. Ofrecen contrato indefinido desde el primer día e incorporación inmediata en un entorno laboral estable.

Inscripción: https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/recepcionista/of-iacd52a91474a9eb3c444b311bf694e

