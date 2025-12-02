Estas son las 6 mejores ofertas de empleo en Santiago | Diciembre 2025
Responsables de expansión, coordinadores laborales, personal de tienda y repartidores encabezan la nueva demanda laboral en la ciudad
Santiago de Compostela continúa consolidándose como un polo de empleo en sectores como la hostelería, la tecnología, la educación, el retail y la logística. La ciudad, marcada por su peso turístico y universitario, mantiene una demanda estable de profesionales, especialmente en puestos cualificados y en servicios vinculados a la atención al público.
A continuación, se recogen las ofertas más destacadas publicadas recientemente en diferentes portales de empleo, todas ellas con proceso de inscripción activo.
Responsable de Expansión en Dia España
a cadena Dia España busca incorporar un Responsable de Expansión para su delegación en Santiago. La oferta está dirigida a titulados en Derecho, ADE, Arquitectura o Ingeniería, con experiencia mínima de dos años en el sector retail. El puesto ofrece contrato indefinido a jornada completa y valora formación en urbanismo y conocimientos del mercado inmobiliario.
Inscripción: https://empleo.dia.es/jobs/6833876-responsable-de-expansion-en-santiago-de-compostela
Repartidor/a de paquetería
Una empresa del sector logístico selecciona repartidores para cubrir rutas en Santiago de Compostela. Se ofrece contrato a tiempo completo y una oportunidad de crecimiento en una compañía líder del sector.
Inscripción: https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-repartidores/repartidor_paqueteria-5229787.htm
Coordinador/a Laboral en AceleraT
La consultora AceleraT busca un coordinador o coordinadora laboral con más de cinco años de experiencia en la gestión del ciclo completo de nóminas y administración laboral. El puesto ofrece contrato indefinido, jornada completa y retribución ajustada al perfil, además de revisión anual.
Inscripción: https://www.linkedin.com/jobs/view/coordinador-a-laboral-at-acelerat-4325158200/
Personal para tienda en Elena Miró
La marca de moda Elena Miró selecciona personal para su tienda en Santiago. Se ofrece contrato temporal a jornada completa y se requiere una experiencia profesional de entre dos y cinco años.
Inscripción: https://es.fashionjobs.com/empleo/Sales-assistant-santiago-36-h,10968461.html
Repartidor/a de furgoneta en Adecco
La empresa Adecco publica una vacante para repartidor/a de furgoneta en la ciudad. Se valora experiencia previa en paquetería y manejo de aplicaciones móviles. Es necesario disponer de carnet B con más de 8 puntos, un mínimo de un año de antigüedad y disponibilidad para trabajar de lunes a domingo con descansos rotativos.
Inscripción: https://www.adecco.com/es-es/ofertas-trabajo/repartidora-furgoneta-carnet-b-santiago-santiago-de-compostela-la-corua/3de6aa77028934e89a72a373a6aa4d1c
Recepcionista para BÖR Studio
El estudio BÖR Studio busca recepcionista con buena presencia, actitud amable y habilidades en atención al cliente y ventas. Ofrecen contrato indefinido desde el primer día e incorporación inmediata en un entorno laboral estable.
Inscripción: https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/recepcionista/of-iacd52a91474a9eb3c444b311bf694e