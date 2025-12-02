Mi cuenta

Santiago de Compostela

El túnel del Hórreo, cerrado otra vez por falta de agentes

El gobierno compostelano lamenta que el cierre afecte a los vecinos mientras el PP exige una “solución urgente” ante una situación que considera insostenible

Eladio Lois
Eladio Lois
02/12/2025 13:15
Desvío en el túnel del Hórreo durante esta pasada noche
El primer desvío en el túnel del Hórreo se produjo la semana pasada
La ausencia de personal en la Sala de Pantallas obligó a cerrar de nuevo el túnel del Hórreo entre las 22.45 horas del 1 de diciembre —coincidiendo con la entrada del turno de noche— y las 08.00 horas del día 2, reavivando un conflicto que el Concello de Santiago mantiene con parte del cuerpo de la Policía Local.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, calificó la situación de “lamentable” y criticó que se utilice una infraestructura de uso diario como “medida de presión”, provocando una “molestia clara a los vecinos” en un momento en el que continúan las negociaciones entre el gobierno local y los sindicatos.

A alcaldesa, Goretti Sanmartín, celebra o retorno das estatuas acompañada acompañada da tenenta de alcaldesa, María Rozas, da concelleira Míriam Louzao e da a presidenta do Padroado do Museo, Concha Losada

As esculturas do Mestre Mateo regresan a Santiago tras décadas en mans da familia Franco

El Concello señala a la falta de colaboración

Sanmartín subrayó que el cierre “no tiene lógica ninguna”, especialmente al producirse mientras está abierta una mesa de diálogo. La regidora apuntó que Comisiones Obreras, una de las organizaciones sindicales con mayor peso en este conflicto, no acudió a la última reunión convocada por el Concello.

La alcaldesa recordó que este miércoles está prevista una nueva mesa de negociación, en la que espera contar con todas las organizaciones sindicales, para avanzar en la elaboración del estudio sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que debe determinar los criterios vinculados al complemento específico.

Según explicó, actualmente hay 12 agentes con formación específica para operar en la Sala de Pantallas. Aunque reconoció que puede haber bajas médicas en el cuerpo, señaló que existe otro número de agentes disponibles “que se solicita que puedan estar haciendo el servicio”.

Sanmartín advirtió de que en circunstancias normales es habitual reorganizar turnos cuando es necesario, pero en este caso —afirmó— existe un colectivo “que se está negando a realizar esos servicios que hacían hasta ahora”, lo que termina generando perjuicios directos a la ciudadanía.

La alcaldesa avanzó que comparecerá esta semana para ofrecer más información sobre el conflicto. “No puedo hacer otra cosa más que lamentar que se produjese y que se haga como medida de presión”, concluyó.

El PP denuncia una situación “inadmisible”

El concejal del Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, reclamó al gobierno municipal una “solución urgente” ante los cierres “reiterados e inadmisibles” del túnel del Hórreo, que en anteriores ocasiones provocaron importantes retenciones.

El edil popular José Ramón de la Fuente, en rueda de prensa
El edil popular José Ramón de la Fuente, en rueda de prensa
PP de Santiago

De la Fuente aseguró que “no es de recibo” que problemas de personal afecten tanto al parque de bomberos como a la seguridad ciudadana, y ahora también a una de las vías principales de tráfico de la ciudad.

El edil acusó al gobierno local de falta de capacidad de gestión y criticó que, mientras “no hay dinero para pagar a los policías locales ni a los bomberos”, sí se destinen recursos a lo que considera un incremento del “aparato de contratación del BNG” en el Concello.

