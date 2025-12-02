Directivos del Tambre recibirán formación gratuita en transformación digital e IA

El presidente de la Asociación Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés y el director en Galicia Business School, Eduardo García Erquiaga, durante la presentación del programa

La Asociación Área Empresarial do Tambre ofrecerá a sus compañías asociadas la posibilidad de participar en el Programa Xeración Dixital PEMES: Equipos Directivos, una formación gratuita impulsada por Galicia Business School y orientada a mejorar las capacidades digitales y la competitividad del tejido empresarial compostelano.

El programa está dirigido a directivos, profesionales y autónomos que quieran afrontar los desafíos de la transformación digital e incorporar nuevas tecnologías en sus procesos, desde la digitalización operativa ata la aplicación de intelixencia artificial, blockchain ou cloud computing. Cada participante elaborará un Plan de Transformación Dixital específico para su empresa, con acompañamiento individual por parte de expertos.

Sesiones presenciales en el Biopolo Sionlla y 24 clases online

La formación combina cinco sesiones presenciales con 24 clases online a lo largo de tres meses, sumando un total de 146 horas, de las cuales 10 se destinan a mentorización personalizada. Las sesiones presenciales se celebrarán a partir de febrero en el Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas del Biopolo Sionlla, promoviendo el intercambio de experiencia entre profesionales de toda Galicia.

Las empresas deberán contar entre 1 y 249 empleados, y podrán inscribir a dos representantes por compañía hasta completar un máximo de 50 participantes. La selección se realizará por orden de inscripción. El programa está financiado por la Unión Europea, mediante los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Al finalizar, el alumnado recibirá la titulación del programa y un certificado de Experto en IA para la Empresa, ambos expedidos por Galicia Business School.

Webinar sobre IA aplicada a finanzas este 3 de diciembre

Como antesala del programa, este miércoles 3 de diciembre, a las 13.00 horas, tendrá lugar una webinar gratuita sobre la revolución de la inteligencia artificial en la toma de decisiones financieras, impartida por el experto en IA y analítica avanzada Jesús Corral López.

Durante la sesión se explicará cómo las nuevas herramientas de IA permiten monitorizar ingresos y gastos en tiempo real, automatizar procesos mediante workflows y mejorar la trazabilidad de las operaciones financieras. Corral abordará también el papel de la IA Explicable (XAI), clave para garantizar que los sistemas automatizados sean auditables y compatibles con la normativa vigente.

Las inscripciones están disponibles en la web habilitada por el servicio.