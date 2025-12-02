CIG-Ensino llama a "teñir de negro" las jornadas de huelga de diciembre

El 17 de diciembre habrá una manifestación con salida desde el Parlamento a las 11.30 horas Parlamento de Galicia

El sindicato CIG-Ensino calienta motores para las jornadas de huelga del 16 y 17 de diciembre y ha animado a los profesores a "teñir de negro" los centros educativos en "señal de luto" por los recortes y el desmantelamiento del sistema público.

En un comunicado, la central ha subrayado que este "diciembre negro de movilizaciones" culminará con el "velatorio y entierro" simbólicos que tendrán lugar esos días, que serán la cuarta y quinta jornada de huelga.

Así, han pedido "implicación activa" de profesores y familias para organizarel 16 de diciembre 'marchas fúnebres' entre los centros educativos portando velas, crespones negros y otros símbolos fúnebres, con el fin de "socializar" este conflicto y denunciar los recortes de profesorado, el número creciente de alumnos con necesidades especiales que están "sin atender", o la reducción de servicios y de calidad.

El 17 de diciembre tendrá lugar una manifestación, con salida a las 11.30 horas desde el Parlamento de Galicia, que recorrerá Santiago simulando una marcha fúnebre por el entierro simbólico de la educación, tras la aprobación de los presupuestos gallegos para 2026.

A lo largo de este mes de diciembre, CIG-Ensino llevará a cabo diversas actividades reivindicativas para "visibilizar los derechos robados y los recortes" de la Xunta, en el "curso más conflictivo de los últimos 40 años".

Paralelamente, desplegará una campaña informativa a través de medios de comunicación y redes sociales para dar a conocer sus demandas: bajada de ratios inmediata; recuperación del horario lectivo de 21 horas en Infantil y Primaria, y de 18 en el resto de ciclos; dotación de más personal para atender a la diversidad y profesionales de orientqación en todos los niveles; reducción de burocracia y de carga lectiva para directivos y coordinadores; recuperación del poder adquisitivo; mejoras laborales para los interinos y sustitutos, reforma de la FP para blindarla ante la privatización; reconocimiento de la función docente; o una nueva política lingüística.