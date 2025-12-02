Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

'Brión Inclúe' celebra su octava edición con una programación centrada en la inclusión y la participación cultural

El festival comenzará este miércoles con actividades para el alumnado infantil y continuará hasta el 13 de diciembre con teatro, espectáculos y propuestas dirigidas a personas con discapacidad

Eladio Lois
Eladio Lois
02/12/2025 18:42
Uno de los platos fuertes será el espectáculo del Mago Richard, este próximo 5 de diciembre
Uno de los platos fuertes será el espectáculo del Mago Richard, este próximo 5 de diciembre
Cedida
El Concello de Brión tiene lista la octava edición del festival Brión Inclúe, que se celebrará entre los días 3 y 13 de diciembre, con una programación diseñada desde y para la inclusión real de las personas con discapacidad, protagonistas tanto como creadoras como consumidoras de cultura. La iniciativa, coordinada por la Concejalía de Cultura, vuelve a apostar por actividades que acerquen las artes a toda la ciudadanía sin barreras.

Programación

El festival comenzará este miércoles con las dos primeras funciones de “Un corazón a flor de pel”, espectáculo creado por Caxoto y centrado en la educación para la salud y la gestión emocional. Estas primeras sesiones estarán dirigidas al alumnado de infantil del CEIP de Pedrouzos y de las escuelas de Los Ángeles y Sabaxáns, así como al alumnado del primer ciclo de Primaria del CEIP de Pedrouzos. Las dos funciones restantes serán el miércoles 10 de diciembre para el alumnado de segundo y tercer ciclo de Primaria.

La programación continuará el viernes 5 de diciembre con dos sesiones de magia a cargo del Mago Richard, dirigidas exclusivamente a colectivos de personas con discapacidad y previstas para las 11.00 y las 12.30 horas. Esta apuesta por actividades específicas busca ofrecer espacios adaptados y pensados para la diversidad funcional.

El festival cerrará su edición 2025 con una cita abierta al público general. El sábado 23 de diciembre, a las 18.00 horas, el auditorio del centro social polivalente acogerá “Bulebule”, una obra de Os Náufragos Teatro que reflexiona sobre igualdad y derribo de barreras de género. La pieza narra la historia de Candela, una niña con TDAH que sueña con ser patrona de su propio barco, acompañada por su amigo Bruno, apasionado de la música. La entrada será libre hasta completar aforo.

