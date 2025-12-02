Así fue la primera edición de los Premios da Cociña Galega

Foto de familia de premiados y autoridades en la primera edición de los Premios da Cociña Galega, reunidos en el Auditorio de Galicia durante la gala celebrada este lunes Cedida

La primera edición de los Premios da Cociña Galega dio a conocer este lunes a los establecimientos distinguidos en un evento celebrado en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela. La gala, impulsada por la Asociación Amigos da Cociña Galega, reivindicó la identidad culinaria del país, el peso del recetario tradicional y la importancia de los productos locales como base de la cocina gallega.

Los premios cuentan con financiación de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Turismo y con el apoyo de la Diputación de A Coruña y del Concello de Santiago. El acto reunió a representantes institucionales como el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira; y la concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación y Memoria Histórica del Concello de Santiago, Miriam Louzao.

Así será la Navidad en Santiago de Compostela | Programación completa por días Más información

Restaurantes y recetas reconocidas en la primera edición

Los galardones se entregaron en forma de figuras de Sargadelos y se centraron en destacar la autenticidad y la continuidad de los sabores de siempre. Entre los establecimientos premiados figuran referencias de toda Galicia, como Pulpeira de Melide, Nado, D’Berto, La Molinera, Nito, El Refugio, La Viuda, España, Don Dín, Chef Rivera, Beiramar, Surrey, Culuca, Salitre, Aboamigalla y Salmoira. Todas las distinciones están vinculadas a recetas o productos emblemáticos del territorio. Santiago, concretamente, no pudo conquistar ningún premio esta vez.

Tanto el director como el presidente de la asociación organizadora subrayaron en sus intervenciones la necesidad de reconocer el talento local y de defender la tradición como parte esencial del presente gastronómico gallego. “Celebramos que nuestra cocina es única y diferente”, señaló Xosé Luís Reza. En la misma línea, Javier Outomuro destacó “la esencia, la materia prima excepcional y la verdad del producto”.

Reconocimientos especiales a la memoria culinaria

La gala reservó un espacio destacado para tres reconocimientos especiales que ponen en valor la memoria gastronómica de Galicia. Uno de ellos recayó en La Viuda, en A Pobra de Trives, como representación de las casas de comidas tradicionales. Otro fue para El Refugio, en Oleiros, que se convirtió en el primer Senlleiro de Galicia, una distinción que reconoce su papel como institución histórica. El tercero celebró el trabajo de Salmoira, en Pontevedra, por su recuperación de la maragota en salazón, una práctica vinculada a la Galicia preindustrial.

En todos los casos, el jurado destacó la importancia de conservar técnicas y preparaciones que forman parte del patrimonio culinario colectivo.