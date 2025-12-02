Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Así fue la primera edición de los Premios da Cociña Galega

El Auditorio de Galicia acogió un acto que destacó el valor del producto local y reconoció a los principales referentes de la cocina de raíz

Eladio Lois
Eladio Lois
02/12/2025 12:07
Foto de familia de premiados y autoridades en la primera edición de los Premios da Cociña Galega, reunidos en el Auditorio de Galicia durante la gala celebrada este lunes
Foto de familia de premiados y autoridades en la primera edición de los Premios da Cociña Galega, reunidos en el Auditorio de Galicia durante la gala celebrada este lunes
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La primera edición de los Premios da Cociña Galega dio a conocer este lunes a los establecimientos distinguidos en un evento celebrado en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela. La gala, impulsada por la Asociación Amigos da Cociña Galega, reivindicó la identidad culinaria del país, el peso del recetario tradicional y la importancia de los productos locales como base de la cocina gallega.

Los premios cuentan con financiación de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Turismo y con el apoyo de la Diputación de A Coruña y del Concello de Santiago. El acto reunió a representantes institucionales como el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira; y la concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación y Memoria Histórica del Concello de Santiago, Miriam Louzao.

Iluminación navideña en la Praza do Obradoiro, uno de los escenarios centrales de la programación de Nadal 2025 en Santiago de Compostela

Así será la Navidad en Santiago de Compostela | Programación completa por días

Más información

Restaurantes y recetas reconocidas en la primera edición

Los galardones se entregaron en forma de figuras de Sargadelos y se centraron en destacar la autenticidad y la continuidad de los sabores de siempre. Entre los establecimientos premiados figuran referencias de toda Galicia, como Pulpeira de Melide, Nado, D’Berto, La Molinera, Nito, El Refugio, La Viuda, España, Don Dín, Chef Rivera, Beiramar, Surrey, Culuca, Salitre, Aboamigalla y Salmoira. Todas las distinciones están vinculadas a recetas o productos emblemáticos del territorio. Santiago, concretamente, no pudo conquistar ningún premio esta vez.

Tanto el director como el presidente de la asociación organizadora subrayaron en sus intervenciones la necesidad de reconocer el talento local y de defender la tradición como parte esencial del presente gastronómico gallego. “Celebramos que nuestra cocina es única y diferente”, señaló Xosé Luís Reza. En la misma línea, Javier Outomuro destacó “la esencia, la materia prima excepcional y la verdad del producto”.

Reconocimientos especiales a la memoria culinaria

La gala reservó un espacio destacado para tres reconocimientos especiales que ponen en valor la memoria gastronómica de Galicia. Uno de ellos recayó en La Viuda, en A Pobra de Trives, como representación de las casas de comidas tradicionales. Otro fue para El Refugio, en Oleiros, que se convirtió en el primer Senlleiro de Galicia, una distinción que reconoce su papel como institución histórica. El tercero celebró el trabajo de Salmoira, en Pontevedra, por su recuperación de la maragota en salazón, una práctica vinculada a la Galicia preindustrial.

En todos los casos, el jurado destacó la importancia de conservar técnicas y preparaciones que forman parte del patrimonio culinario colectivo.

Unos premios con vocación de continuidad

Organizados por una asociación con casi cinco décadas de trayectoria, los Premios da Cociña Galega nacen con vocación de crecimiento y permanencia, con el objetivo de poner en valor a los establecimientos, profesionales y recetas que mantienen vivo el sabor de Galicia.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Uno de los platos fuertes será el espectáculo del Mago Richard, este próximo 5 de diciembre

'Brión Inclúe' celebra su octava edición con una programación centrada en la inclusión y la participación cultural
Eladio González Lois
Alumnado de 5º e 6º de Primaria do CPI Antonio Orza Couto, durante a décima edición do Pleno Infantil celebrado no salón de plenos de Boqueixón

O Pleno Infantil de Boqueixón cumpre dez edicións debatendo sobre os dereitos dixitais da infancia
Eladio González Lois
Gonzalo Muiños durante un pleno municipal conversando coa Alcaldesa e as tenentes de Alcaldesa

Muíños acusa á alcaldesa de mentir tras o segundo peche do túnel do Hórreo
Redacción
Goretti Sanmartín e Xesús Domínguez

O Concello dá por finalizada a reurbanización de Puente la Reina
Redacción