Un accidente múltiple en la N-525 deja dos heridos y evidencia la falta de efectivos en el servicio de bomberos

Uno de los vehículos implicados en el accidente múltiple de esta mañana Bomberos de Santiago

Dos personas resultaron heridas en un accidente múltiple ocurrido minutos antes de las 07.00 horas de este lunes en la rotonda del kilómetro 337 de la N-525, en la parroquia de O Eixo, en Santiago de Compostela. El siniestro involucró a tres vehículos, uno de ellos volcado, y dejó atrapado a un conductor que no podía abandonar el turismo por sus propios medios.

Un particular alertó al 112 Galicia y, tras el aviso, se movilizó a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Santiago y a la Policía Local. Los bomberos llevaron a cabo la excarcelación del conductor atrapado, mientras que los dos heridos fueron trasladados al hospital Clínico.

El accidente deja sin dotación el parque de bomberos

La intervención tuvo consecuencias directas en el servicio municipal: el parque de bomberos quedó completamente vacío durante aproximadamente hora y cuarto, el tiempo que duró la actuación en O Eixo. Según fuentes del propio cuerpo, en ese momento solo tres efectivos estaban de turno, y los tres tuvieron que desplazarse al accidente.

Según explicó el propio servicio, cualquier otra emergencia registrada durante ese periodo no habría podido ser atendida, ya que el mando también se encontraba en el lugar del accidente y la dotación estaba reducida “ao límite”.

Denuncia de falta de personal y situación prolongada

A través de sus redes sociales, los bomberos difundieron varios mensajes en los que denunciaron de forma contundente la situación del servicio en Santiago. “48 horas consecutivas sen operatividade real”, advertían, señalando que este lunes el servicio volvía a arrancar “con 3 bombeiros para toda a cidade de Santiago, para unha capital autonómica, patrimonio da humanidade e con máis de 100.000 habitantes”.

El cuerpo describió una situación sostenida en el tiempo: “Non estamos falando dun feito illado nin dun mal día: son dous días completos nos que Santiago non contou cun servizo de emerxencias capaz de responder ao mínimo esixible”, apuntaron. Añadieron además que la ciudad quedó “á sorte de que non coincidisen dúas emerxencias” y que los propios profesionales trabajaron “expostos, sabendo que calquera intervención medianamente complexa xa supera as nosas capacidades”.

“E hoxe seguimos igual. Sen reforzos. Sen planificación. Sen respostas”, lamentaron, antes de advertir que un servicio que debería ser “intocable, estable e prioritario” está reducido a un equipo que “non pode garantir tempos de resposta nin protocolos de seguridade”.

El mensaje se cerraba con una afirmación de gravedad: “A situación leva demasiado tempo derivando nunha emerxencia institucional e a inacción é xa tan grave como o propio risco que estamos a denunciar”.

Hoxe puido saír ben Bomberos de Santiago de Compostela

Tras el siniestro de esta madrugada, los bomberos publicaron un segundo mensaje detallando la situación operativa durante la emergencia: “Accidente de tráfico grave ás 06:50 da mañá. Tres vehículos implicados. Unha persoa atrapada. E só 3 bombeiros para atender toda a intervención”.

Describieron el escenario como una “emerxencia complexa, de madrugada, que require coordinación, seguridade e medios”, afrontada por un equipo “reducido ao límite, novamente por debaixo dos mínimos establecidos”.

“Cada minuto conta, cada par de mans conta… e hoxe faltaban”, señalaron, insistiendo en que no hablan “de comodidade, falamos de vidas”, y recordaron que debían actuar en un entorno con manobras de excarceración, múltiples vehículos y riesgos añadidos.

Los profesionales afirmaron que esta es “outra proba máis da crítica situación que atravesa o servizo”, que acumula xornadas de inoperatividade total y que no está siendo reforzado. El aviso final fue claro: Hoxe puido saír ben.