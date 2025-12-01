Rosón reclama avances para reponer la placa homenaje al músico Chané

Mercedes Rosón, junto al presidente del Ateneo de Santiago, Pancho Candela, durante una de las conversaciones mantenidas sobre la reposición de la placa dedicada a Chané Cedida

Mercedes Rosón ha solicitado al gobierno local que detalle qué avances se han producido en la reposición de la placa homenaje a José Castro González, ‘Chané’, desaparecida en 2016 durante la rehabilitación del inmueble donde estaba situada. La que fuera edila de Acción Cultural alerta de que han pasado casi cuatro años desde que se recuperaron dos piezas originales y denuncia que todavía no existe una solución para su reinstalación en un espacio público.

Rosón subraya que la reposición sigue siendo una demanda de la sociedad civil y cultural compostelana, especialmente del Ateneo de Santiago, una de las instituciones que más ha insistido en este asunto desde la desaparición de la placa. La edil explica que ha mantenido conversaciones con su presidente, Pancho Candela, tanto sobre el valor del músico como sobre la importancia patrimonial de la propia pieza.

Una obra modernista con valor histórico e identitario La placa, realizada en 1923 por el escultor Santiago Rodríguez Bonome y financiada gracias a aportaciones ciudadanas, señalaba la casa natal de Chané, situada en el número 3 de la ruela de Pitelos. Elaborada en bronce y de estilo modernista, rendía homenaje a la figura del músico y a su papel clave en la difusión de la música coral gallega, motivo por el que su desaparición fue denunciada por colectivos culturales desde 2016.

Piezas recuperadas y pendientes de destino

Durante su etapa al frente de Acción Cultural, Rosón promovió la recuperación de dos fragmentos de la placa entre los escombros de la antigua vivienda. Las piezas fueron entregadas al Concello en junio de 2021, tras varios requerimientos realizados el año anterior, y posteriormente fueron restauradas. En la actualidad permanecen custodiadas en el Teatro Principal, a la espera de que se determine una ubicación adecuada para su exposición pública.

Rosón pide al gobierno local que clarifique si en este tiempo se han realizado nuevas búsquedas entre los restos del edificio —donde aparecieron los fragmentos ya recuperados— y si existe algún proyecto de reconstrucción que permita recomponer la placa a partir de las piezas restauradas. Exige también que se atienda la petición sostenida durante años por instituciones como el Ateneo de Santiago, que reclaman una solución definitiva para recuperar este elemento de memoria cultural de la ciudad.